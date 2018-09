24. September 2018, 18:57 Uhr Radsport Exakt im Takt

Maximilian Schachmann gewinnt seinen ersten Weltmeister-Titel. Nun steht der nächste Schritt an - er ist mehr als bereit.

Von Barbara Klimke

Der Moment kam, der Moment ging. Locker lehnte Maximilian Schachmann auf dem Lenker seiner Zeitfahrmaschine, den Helm hatte er abgesetzt, den Blumenstrauß beiseite gelegt. Für einen Sekundenbruchteil klang die Frage noch nach: Ob er es bedauere, ein Team zu verlassen, mit dem er gerade Mannschafts-Weltmeister geworden war. "Zwei tolle Jahre bei Quick-Step" habe er erlebt, sagte Schachmann, das Erreichte habe ihn "stolz und glücklich" gemacht. Aber Wehmut? Keine Anzeichen.

Maximilian Schachmann, 24, aus Berlin steht vor dem nächsten Schritt. Dass er bereit ist, mehr als bereit, hat er in Innsbruck erneut unter Beweis gestellt, beim ersten WM-Auftritt, dem Highspeed-Wettbewerb, den er und seine belgische Equipe mit einer Präzision abspulten, als träten sie im Takt eines Metronoms. Wie weit er es im Profiradsport gebracht hat, lässt sich anhand des Umstands erahnen, dass er vor nicht allzu langer Zeit noch ernsthaft an ein Wirtschaftsstudium in Ilmenau dachte.

In Kürze, nach Ende dieser Saison, wird er nun vom Profiteam Bora-Hansgrohe unter Vertrag genommen, und dort ist man glücklich, "eines der größten Talente in Deutschland" verpflichtet zu haben, wie Kommunikationschef Ralph Scherzer sagte. Schon im April erstaunte Schachmann die Fachwelt, als er beim Frühjahrsklassiker Flèche Wallonne an der berüchtigten Mauer von Huy bis wenige hundert Meter vor dem Ziel das Feld anführte und dann seinem Kapitän Julian Alaphilippe zum Sieg verhalf. Umso beeindruckender, weil er gerade erst von einem Fersenbruch genesen war. Im Mai gewann er eine Bergetappe beim Giro d'Italia und durfte fünf Tag im Trikot des besten Jungprofis durch die Campagna radeln. Drei Monate später, im August, wurde er Dritter der EM in Glasgow im Zeitfahren, kurz danach saß er bei der Deutschlandtour zwischenzeitlich als Spitzenreiter im Sattel. Und noch ehe sein zweites Profijahr beendet ist, hat er nun seinen ersten WM-Titel im Elitefeld der Straßenrennfahrer unter Dach und Fach. So souverän sind Schachmanns Auftritte, dass er nicht einmal der Goldmedaille, die am Sonntag vom Hals baumelte, als er nach dem Rennen auf dem Lenker lehnte, eine herausragende Bedeutung in seiner Vita zugestehen wollte. "Ich gebe meinen Siegen kein Ranking", sagte er lächelnd. "Jeder Erfolg ist etwas ganz Besonderes."

Im deutschen Verband (BDR) werden die Fähigkeiten des jungen Berliners mittlerweile so hoch eingeschätzt, dass er als einer der beiden Kandidaten für das WM-Einzelzeitfahren am Mittwoch über 52,5 Kilometer auf dem Kurs im Inntal nominiert worden ist. Neben dem erfahrenen, neun Jahre älteren Tony Martin aus Cottbus, der schon vier Mal als Solist Weltmeister im Kampf gegen die Uhr geworden ist. Doch als Speed-Spezialist sieht sich Schachmann nur bedingt. Er sei eher ein "Allrounder", sagte er; ein vielseitiger Pedaleur, der erst kürzlich festgestellt hat, dass er auf dem Rad auch ganz gut klettern kann.

"Wir werden sehen, wohin die Reise bei ihm geht, wozu er in der Lage", heißt es bei Bora-Hansgrohe. Das Talent solle behutsam an größere Aufgaben herangeführt werden. Mittlerweile, so formuliert es sein Manager Jörg Werner, habe Schachmann "signalisiert, dass er in der Lage ist, bei Rundfahrten mehrere Tage stabil mitzuhalten". Aber die Tour de France, zum Beispiel, war in diesem Jahr noch eine Nummer zu groß.

Das deutsche Team Bora-Hansgrohe, bisher ausgerichtet auf den slowakischen Straßen-Dominator Peter Sagan, hat also einige vielversprechende heimische Talente unter seine Ägide genommen. Auch Sprinter Pascal Ackermann, 24, und Kletterspezialist Emanuel Buchmann, 25, gehören zur Equipe. Wie Maximilian Schachmann eingesetzt wird, soll sich erst im Oktober entscheiden, wenn das Rennprogramm ausgetüftelt wird.

Aber zunächst hat Schachmann ohnehin noch die WM-Wettkämpfe, Zeitfahren und Straßenrennen, im Visier. Was feststeht, ist allerdings folgendes, sagt Manager Jörg Werner: "Das Studium liegt auf Eis."