„Er will nicht mitfahren – er will prägen“, sagte Teamchef Ralph Denk, der die sportlichen Fähigkeiten und die Mentalität des Belgiers lobte: „Seine Zielstrebigkeit, seine Professionalität und sein unbedingter Wille zum Erfolg begeistern mich.“ Der 25 Jahre alte Evenepoel, der bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Gold im Straßenrennen und im Zeitfahren gewann und zudem Zeitfahr-Weltmeister ist, war ursprünglich noch bis Ende 2026 an die belgische Mannschaft Soudal Quick-Step gebunden. An das belgische Team wird wohl eine satte Abstandszahlung fließen. Bei Red Bull dürfte Evenepoel zu den Spitzenverdienern im Radsport aufsteigen. Zu Vertragsinhalten teilte Red Bull nichts mit.

Was der Wechsel für Lipowitz bedeutet, ist unklar. Beide dürften bei der Tour de France 2026 mit großen Ambitionen antreten wollen.Bei der jüngst beendeten Frankreich-Rundfahrt hatte Evenepoel das erste Zeitfahren gewonnen, war dann aber, körperlich angeschlagen, in den Pyrenäen vorzeitig vom Rad gestiegen. Der ein Jahr jüngere Lipowitz verbuchte mit Platz drei und dem Gewinn des Weißen Trikot für den besten Jungprofi, das er von Evenepoel übernahm, den größten deutschen Tour-Erfolg seit den Zeiten von Jan Ullrich.