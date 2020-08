Detailansicht öffnen Zehn Meter war der belgische Tour-Favorit Remco Evenepoel in die Tiefe gefallen. Mit einem Beckenbruch und einer Lungenquetschung kam er noch glimpflich davon. (Foto: Fabio Ferrari/AP)

Zehn Tage nach dem schweren Unfall des Niederländers Fabio Jakobsen erschüttern weitere Stürze den Radsport. Belgiens Rad-Talent Remco Evenepoel flog in der Lombardei von einer Brücke und muss die Saison beenden, Maximilian Schachmann wurde von einem Auto gerammt, Emanuel Buchmann landete nach einem Sturz mit mehreren Fahrern im Krankenhaus.

Die Fahrer fragen: Wie viele Unfälle müssen noch passieren?

Am schlimmsten erwischte es Senkrechtstarter Evenepoel. Der 20-jährige Belgier, der am Wochenende bei der Lombardei-Rundfahrt sein erstes Rad-Monument bestritt, rammte auf der tückischen Abfahrt von der Muro di Sormano den ungesicherten Vorsprung einer Brückenmauer und stürzte fast zehn Meter tief - er kam mit einem Beckenbruch glimpflich davon. Buchmann stürzte bei der Dauphiné, einem Test vor der Tour, bei der riskanten Abfahrt vom Col de Plain Bois und musste aufgeben. Im Krankenhaus gab es für die deutsche Klassement-Hoffnung leichte Entwarnung: nichts gebrochen, nur Hämatome und Schürfwunden. Allerdings droht Buchmann eine längere Trainingspause. Bei der Tour de France (ab 29. August) muss er zudem auf einen Tophelfer verzichten: Der zuletzt starke Schachmann erlitt bei der vom Dänen Jakub Fuglsang gewonnenen Lombardei-Rundfahrt einen Schlüsselbeinbruch - ziemlich sicher das Tour-Aus für den Paris-Nizza-Sieger. "Es gibt Tage, an denen hat man sein Schicksal nicht selbst in der Hand", sagte Schachmann. Eine Autofahrerin war auf die Strecke geraten und mit dem Berliner kollidiert. Schachmann quälte sich schimpfend ins Ziel, die Polizei ermittelt. Bei der Dauphiné stürzten zudem die Topfahrer Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) und dessen Kapitän Primoz Roglic, für beide ist die Tour fraglich. Die Ergebnisse des Wochenendes - Buchmanns Bora-Teamkollege Lennard Kämna beendete die Dauphiné mit seinem ersten Etappensieg bei den Profis und Gesamtrang acht, der Kolumbianer Daniel Martinez gewann das Rennen - gerieten zur Nebensache. Wut und Kritik an den Veranstaltern brachen sich Bahn. Evenepoels Teamchef Patrick Lefevere sagte, er habe dem Weltverband mehrmals erklärt, "dass solche Abfahrten einfach nicht möglich sind - aber nichts ändert sich." Der frühere Giro-Sieger Tom Dumoulin schimpfte: "Die Abfahrt war lebensgefährlich, ein Ziegenpfad mit Schotter", eine "Schande". Auch Zeitfahrspezialist Tony Martin war erzürnt: "Die Personen, die sich für diesen Weg entschieden haben, scheren sich keine Sekunde um die Sicherheit der Fahrer. Wie viele schlimme Unfälle müssen passieren, damit sich etwas ändert?" Am Sonntag gab es erste Konsequenzen bei der Dauphiné: Die Profis legten aus Protest die ersten Abfahrtskilometer neutralisiert zurück. Im Renntempo wären sie wohl zu gefährlich gewesen.