30. September 2018, 19:27 Uhr Radsport Der letzte Superlativ

Das schwerste WM-Rennen gewinnt Alejandro Valverde, 38: Seine Karriere stellt Licht und Schatten des Radsports dar.

Von Volker Kreisl, Innsbruck

Sie wollten ein Rekordrennen, und am Ende hat den Veranstaltern der Rad-WM der Rennverlauf auch diesen Wunsch erfüllt. Das Straßenrennen der Männer wurde zu einem denkwürdigen Ereignis mit vielen persönlichen Niederlagen, zahlreichen Zuschauern, einer langen und immer krasseren Zuspitzung und einem Sieger, dessen Karriere beide Facetten des Radsports darstellt, die Sonnen- und die Schattenseite.

An diesem Tag hat sich der Spanier Alejandro Valverde noch einmal auf die Sonnenseite seines Sportes gestrampelt, nach einem taktisch klugen Rennen hatte er an der 28,5-Prozent-Steigung, der Höttinger Höll, seine Kletterfähigkeiten ausgespielt und gegen den Rest der Konkurrenz mit seiner Erfahrung auf der Ziellinie die besten Karten. 38 Jahre alt ist Valverde, hatte aber im Zielsprint dieses ungeheuer kraftraubenden Rennens doch die meiste Energie, hatte dem Niederländer Tom Dumoulin, der als Zeitfahrer mangels Sprintdynamik von Position vier aus früh attackieren musste, geschickt den Weg zugemacht. Und im Sprint sicherte er sich doch recht klar den Titel vor Silbergewinner Romain Bardet (Frankreich) und dem Kanadier Michael Woods. "Das ist das Ziel, das ich immer verfolgt habe", sagte Valverde später. Von den verbliebenen Deutschen hatte am Anstieg zur Höll Emanuel Buchmann die Segel gestrichen, Simon Geschke kam schließlich auf Rang 24.

So viele Superlative hatten die Veranstalter vom Rad-Weltverband UCI und von den Innsbrucker Organisatoren aufgestellt: das abwechslungsreichste, längste, spektakulärste, steigungsreichste und am Ende für die Protagonisten brutalste Rennen sollte es werden. Womöglich ist es daher nur konsequent, dass Sieger Valverde eben jener Generation entstammt, die auch noch für die negativen Superlative des Radsports gesorgt hatte.

2002 hatte seine Profikarriere begonnen. Der Mann aus Murcia sammelte diverse Etappensiege bei den großen Radrundfahrten, er gewann 2009 die Vuelta und später fünf Medaillen in den WM-Straßenrennen, nie zuvor aber Gold. Zwischen 2009 und 2011 hatte er allerdings eine Sperre abgesessen, weil auch er im Dopingskandal um den spanischen Arzt und Epo-Beschaffer Eufemiano Fuentes überführt wurde. Valverde hatte zwar abgestritten, dass der Tarnname "Valv.-(Piti)" irgendjemand anderem als dem Radprofi Alejandro Valverde (dessen Hund Piti hieß) zuzuordnen sei, das hatten ihm die Sportgerichte nicht abgenommen.

Mehr als zehn Jahre ist das her, mittlerweile repräsentiert den Radsport eine neue Generation, von der viele Profis wie der Viertplatzierte Dumoulin das Thema Doping als Problem offen ansprechen und hoffen, es irgendwann hinter sich lassen zu können. Von dieser jungen Generation zählten an diesem Sonntag etliche zu den Favoriten, als das Superlativrennen von Innsbruck morgens nach halb zehn Uhr in Kufstein startete: der Franzose Julian Alaphilippe, aber auch der Slowene Primoz Roglic oder das britische Brüderpaar Simon und Adam Yates.

Wie prognostiziert, begann das Rennen eher gemütlich: Es passierte zunächst nichts. Früh setzte sich zwar eine Gruppe Ausreißer ab, das jedoch störte im Feld der Verfolger niemanden, weshalb diese den Davonfahrenden auch viel Abstand einräumten. Weil unter den neun Flüchtenden kein bekannter Bergfahrer war, ließ man ihnen zwischenzeitig 20 Minuten Vorsprung, was soll's. Die Sonne beschien das Inntal, bis zu 200 000 Zuschauer waren vorsichtigen Schätzungen zufolge an der Strecke, und die meisten ahnten, dass es nach den Start noch viele Stunden dauern konnte, ehe Entscheidendes passierte.

Nach sechs von sieben Bergrunden mit je einem 500-Meter-Anstieg waren dann alle Ausreißer geschluckt. An der Spitze des Feldes kam es immer häufiger zu nervösen Zuckungen und aussichtslosen Fluchtversuchen, die wohl nur Kraft kosteten, aber nichts einbrachten. Der Tempoverschärfung fiel allerdings allerlei Prominenz zum Opfer, und der vorab geraunte Überlebenskampf war nun voll im Gange. Als erstes steckte Titelverteidiger Peter Sagan aus der Slowakei auf. Es folgten die Mitfavoriten Simon Yates (aktueller Vuelta-Sieger), der Slowene Roglic, der Italiener Vinzenzo Nibali und spät sogar auch Julian Alaphilippe.

Dann stürzten sich alle in die Höll hinein, oder besser, die Höll hinauf, diesen Berg, an dem normale Radfahrer irgendwann entweder absteigen oder umfallen. Weitere Rivalen blieben zurück, und am Ende waren nur noch Bardet und Woods übrig, der Italiener Gianni Moscon und Dumoulin, der plötzlich wieder auftauchte. Und Valverde, der Spanier, der so vieles mitgemacht hat, die guten und die bösen Zeiten, und mit 38 zeigte, dass er auch mit jungen Fahrern noch mithält, "mein größter Traum", sagte er.