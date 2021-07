Von Johannes Aumüller, Saint-Paul-Trois-Châteaux

Ganz vorne hat sich die Astana-Mannschaft dieses Mal eingereiht. In den engen Straßen von Saint-Paul-Trois-Châteaux ist an diesem Donnerstagmorgen der obligatorische Sammelplatz für die Mannschaften vor dem Etappenstart, und rund um den Bus der kasachischen Equipe herrscht die übliche Geschäftigkeit. Hinter der Absperrung wartet ein Trupp kanadischer Fans darauf, dass ihr Landsmann Hugo Houle für einen kurzen Plausch aus dem Bus steigt, was der irgendwann auch tut - am Start einer Tour-Etappe ist in Corona-Zeiten noch etwas mehr Nähe zu den Zuschauern möglich als im Ziel. Und kurz bevor der Appell zur Etappe erfolgt, bittet Alexej Lutsenko noch um eine dritte Flasche Wasser. Der 28-Jährige, um den es im Vorjahr mal Aufregung gab, als ihn die Anti-Doping-Einheit auf dem Zettel hatte, aber schließlich kein Verfahren einleitete, ist als Gesamtsiebter aktuell der beste Fahrer seiner Equipe.

Nur eine Sache passiert diesmal nicht, die in den Vorjahren stets passierte, wenn sich Astana auf eine Etappe bei der Tour de France vorbereitete: Der langjährige Teamchef Alexander Winokurow, 47, kommt nicht mehr aus dem Bus, und das ist eine Geschichte mit einem bemerkenswerten Hintergrund.

Winokurow war der beste kasachische Radsportler der Geschichte, Olympiasieger und Sieger der Spanien-Rundfahrt und in den schmutzigen Nullerjahren einer der notorischsten Betrüger im Peloton. 2012 war er ins Management von Astana eingestiegen, und jahrelang als Volksheld das Gesicht nach außen und im Team die starke Figur. Aber am Vorabend der Tour gab die Equipe bekannt, dass er seine Leitungsfunktion abgeben müsse und nicht bei der Frankreich-Rundfahrt dabei sein werde. Die genauen Gründe nennt das Team nicht, Winokurow gab sich enttäuscht, es heißt, er wolle rechtliche Schritte einleiten.

An den generellen Zweifeln am Team ändert das nur bedingt etwas. Die Hoheit über die Mannschaft hat nun nämlich der Italiener Giuseppe Martinelli. Das ist der Mann, der in seinem früheren Team Mercatone Uno Marco Pantani zum Tour-Sieg geleitete und der danach bei Saeco Verantwortung trug, als die Mannschaft wegen eines Dopingfalles aus der Tour flog. Aber in jedem Fall dokumentiert das Aus für Winokurow, dass sich rund um diese Mannschaft einiges ändert.

Seit seiner Gründung 2007 war Astana quasi eine radelnde Werbekolonne für einen autoritären Staat - benannt nach der Hauptstadt Kasachstans. 2012 wurde das Velo-Team Teil des "Präsidentenklubs Astana", zu dem auch Fußball-, Hockey- oder Basketball-Mannschaften zählten; ein Projekt zu Ehren des Staatspräsidenten Nursultan Nasarbajew, inzwischen 81. Der Investmentfonds Samruk-Kazyna übernahm die Finanzierung. Viel Geld floss in den Rennstall, durch Vincenzo Nibali gelang 2014 sogar der Sieg bei der Tour de France. Aber kaum ein Team war so umstritten und dopingumtost wie die Astana-Equipe - einmal gab es sogar die Lizenz des Weltverbandes nur auf Bewährung.

Doch an diesen Rahmenbedingungen hat sich etwas geändert. Es fällt ja generell auf, dass die osteuropäische Komponente im Feld gesunken ist. Der Unternehmer Oleg Tinkow stellte das Sponsoring einer zuletzt nach ihm benannten World-Tour-Mannschaft ein. Die russische Equipe Katjuscha wurde erst internationaler ausgerichtet und verschwand 2019 schließlich ganz. Und bei Astana ist das kasachische Geld zwar weiter bedeutsam, aber nicht mehr so wie früher.

Seit 2019 hat die Belgierin Yana Seel das Sagen

Der erste Einschnitt erfolgte schon 2019. Damals stieg Yana Seel, 36, als Geschäftsführerin ein, eine Belgierin, die in Kasachstan geboren wurde. Ihre Geschichte, wie sie es auf diesen exponierten Platz schaffte, stellte sie in einem ausführlichen Gespräch mit der niederländischen Zeitung Wielerflits mal so dar: Sie habe nach ihrem Studium Kontakte zur kasachischen Regierung gehabt und dabei auch die Stakeholder des Astana-Teams kennengelernt. Auf deren Bitte habe sie 2018 eine Analyse erstellt, wie es mit dem Radteam weitergehen soll - und dabei empfohlen, dass eine externe Person die Steuerung übernehmen soll. Aber kaum habe sie die Analyse abgegeben, habe sie wieder einen Anruf aus Kasachstan bekommen: Sie solle diese externe Person sein.

Zudem entwickelte sich im Vorjahr die finanzielle Lage ungünstig. Zur Jahresmitte musste Astana - auch Corona-bedingt - die Gehälter für drei Monate um 30 Prozent reduzieren. Im Oktober wurde der "Präsidentenklub" aufgelöst. Samruk-Kazyna schob das Radteam und die anderen Sportarten in einen anderen Teil seiner großen Holding. Kurz danach gab Seel bekannt, dass der Fonds seine finanzielle Unterstützung deutlich reduzieren würde - und stieg die kanadische Firma Premium-Tech als Co-Sponsor ein.

Das alles blieb nicht ohne Folgen für die sportliche Ausrichtung. Mit Martinelli - der sie einst mit den Worten begrüßt haben soll, dass sie von Radsport keine Ahnung habe - scheint sich Seel arrangiert zu haben, mit Winokurow hingegen nicht. "Nach meiner Ankunft konnte sich Alexander Winokurow voll auf den Sport konzentrieren", sagte Seel zu Jahresbeginn generös. Er sei doch auch dafür da, mit jungen Fahrern Trainingsfahrten zu unternehmen. Winokurows langjährige Vertraute Dmitrij Fedun und Alexander Shefer mussten als Sportchefs gehen. Angeblich, so stellt es Fedun darf, lag damals schon in der Luft, dass auch Winokurow geschasst werde, weil sich über die Demission der Kumpels beschwert habe. Nun dauerte dies also bis zur Tour de France.

In den vergangenen Jahren war das Erkennungszeichen von Astana stets diese himmelblaue Farbe der Trikots und Begleitfahrzeuge gewesen - in Anlehnung an den prägenden Farbton der kasachischen Nationalflagge. Inzwischen aber ist nur noch ein Teil der Ausrüstung hellblau, das Design ist insgesamt ein bisschen dunkler geworden - und das ist augenscheinlich mehr als nur eine geschmäcklerische Frage.