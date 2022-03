Der italienische Radprofi Sonny Colbrelli ist nach seinem Zusammenbruch im Ziel der ersten Etappe der Katalonien-Rundfahrt bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf. Dies teilte sein Team Bahrain Victorious am Dienstag mit. Alle in der Nacht in der Universitätsklinik von Girona durchgeführten Tests hätten keine besorgniserregenden Ergebnisse geliefert. Weitere Untersuchungen ergaben, dass eine Herzrhythmusstörung zum Zusammenbruch geführt habe, die laut Teamangaben eine Defibrillation erforderte. Die Ursache für die Herzrhythmusstörung wird nun ermittelt, der Radprofi soll sich am Mittwoch in der Klinik weiteren Tests unterziehen.

Der 31-jährige Colbrelli war am Montag nach dem Zielsprint der Auftaktetappe bei der Katalonien-Rundfahrt kollabiert und bewusstlos zusammengebrochen. Er wurde in stabilem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Team berichtete, der Europameister stehe bereits wieder in Kontakt mit Familie und Freunden.