Der italienische Rad-Europameister Sonny Colbrelli hat kurz nach der Zielankunft auf der ersten Etappe der Katalonien-Rundfahrt einen Herzanfall erlitten. Nach 171,2 Kilometern auf dem Rundkurs in Sant Feliu de Guixols brach der Paris-Roubaix-Sieger vom Team Bahrain Victorious zusammen.

Wie der spanische Sender RTVE berichtete, wurde eine Herzmassage durchgeführt, danach soll Colbrelli, 31, wieder zu Bewusstsein gekommen sein. Anschließend wurde er ins Krankenhaus von Girona gebracht. Am Abend teilte sein Team mit, dass er sich in "stabilem Zustand" befinde. Colbrelli war kürzlich beim Rennen Paris-Nizza wegen einer Bronchitis ausgestiegen und hatte danach auf einen Start bei Mailand-Sanremo verzichtet. Am Montag, im Sprint ins Ziel der ersten Etappe, hatte er Platz zwei hinter dem Australier Michael Matthews belegt.