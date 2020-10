Michael Woods hat die schwere siebte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der Kanadier vom Team Education First setzte sich nach 159,7 Kilometern aus einer Ausreißergruppe vor den Spaniern Omar Fraile (Astana) und dem ehemaligen Weltmeister Alejandro Valverde (Movistar) durch. Im Roten Trikot des Gesamtführenden bleibt Richard Carapaz (Team Ineos) aus Ecuador, der mit 56 Sekunden Rückstand ins Ziel kam. Mehr als 30 Ausreißer hatten sich 100 Kilometer vor dem Finale abgesetzt; besonders Valverde, der im Klassement nur drei Minuten Rückstand auf den Gesamtführenden aufwies, war eine Gefahr für die weiteren Favoriten. Allerdings konnten die Verfolger den Abstand letztlich in Grenzen halten.

Bereits vor dem Start hatte es für alle Beteiligten eine gute Nachricht gegeben. Alle Corona-Tests, die am ersten Ruhetag am Montag genommen worden waren, hatten ein negatives Ergebnis. Insgesamt waren bei Fahrern und Betreuern 684 Tests durchgeführt worden. Am Mittwoch kommt es auf den 164 Kilometern zwischen Logrono und Alto de Moncalvillo unter anderem zu einer Zielankunft an einem Berg der ersten Kategorie.