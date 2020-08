Von Johannes Knuth

Man tritt Frankreichs Sportpublikum nicht zu nahe, wenn man ihm ein, nun ja, ambivalentes Verhältnis zum Radsporteam Ineos attestiert. Die Briten, die lange unter der Flagge des TV-Imperiums Sky radelten, zogen in den vergangenen acht Jahren zwar sieben Gesamtsiege bei der von den Franzosen so verehrten Tour an sich - sie ernteten aber auch viel Missgunst, befeuert von verheimlichten Medikamentengaben bis hin zu einem umstrittenen Freispruch in Christopher Froomes Salbutamol-Fall. Im besten Fall schlug den Dominatoren kühle Anerkennung entgegen, im schlimmsten Fall blanke Antipathien, Pfiffe, sogar Urinbeutel und handfeste Attacken. Auch die Kommentarspalten im Netz quollen oft über vor Wut; Ineos sei eine Plage, hieß es da, wie ein Paris Saint-Germain des Radsports: reich an finanzieller und physischer Potenz, aber frei von Stil und Glaubwürdigkeit.

Nun, da die verschobene Frankreich-Schleife näher rückt (Start: 29. August), darf man gespannt auf die diesjährigen Rezensionen sein. Denn als Ineos am Mittwoch seine Aufstellung vorstellte, fehlte viel Prominenz: kein Froome, viermaliger Tour-Sieger, kein Geraint Thomas, der die Rundfahrt 2018 gewonnen hatte. Stattdessen ist alles zurechtgeschneidert für Egan Bernal, den 23 Jahre alten Vorjahreschampion aus Kolumbien. Eine Entscheidung, die zum Ansatz des Teams passt; pragmatisch, eiskalt, frei von Sentimentalitäten. Aber ob das reicht, um eine weitere Trophäe für die Schatzkammer zu erobern?

Der viermalige Tour-Sieger war zuletzt heillos überfordert

Das eigentliche Rennen, hatten manche Experten zuletzt prophezeit, werde in diesem Jahr schon vor der Tour gefahren: Wann rangeln schon mal drei Tour-Sieger im selben Team um einen Platz in einem achtköpfigen Kader? Dave Brailsford, der kühle Ineos-Boss, hatte derartige Reibereien früher sogar noch während der Rundfahrten genutzt, um seine Piloten aufzustacheln. Bei der Dauphiné, der wichtigsten Kostümprobe vor der Tour, war das Gefälle im Team zuletzt dann aber doch größer als gedacht. Christopher Froome war 14 Monate nach seinem fürchterlichen Unfall noch immer überfordert, mit eineinhalb Stunden Rückstand auf Gesamtsieger Daniel Martinez. "Ich glaube nicht, dass ich die Aufgaben erfüllen kann, die bei der diesjährigen Tour von mir erwartet werden", sagte der 35-Jährige in einer Videobotschaft seines Arbeitgebers. Er werde nun noch mal die Spanien-Rundfahrt (Start: 20. Oktober) als Kapitän angehen; ein Abschiedspräsent seines Teams. Die Scheidung ist ja bereits eingereicht, von 2021 an will Froome für das Team Israel Startup Nation die Tour gewinnen - es wäre seine fünfte.

Auch Thomas, 2019 noch Zweiter hinter Bernal, rutschte bei der Dauphiné zuletzt rasch aus dem Favoritenfeld, sobald es zur Sache ging. Aber gut, der 34-Jährige, teilte Teamchef Brailsford listig mit, könne sich jetzt in Ruhe auf den Giro d'Italia vorbereiten. Dort habe ja noch nie ein Waliser reüssiert. Thomas sagte, dass es "schön ist, endlich zu wissen, was ich in diesem Jahr eigentlich tue". Da wehte ein zarter Hauch von Enttäuschung mit, der selbst in dem vom Team verbreiteten Videointerview zu spüren war. Für größeren bürgerlichen Ungehorsam war Thomas aber noch nie zu haben. Bernal wiederum hatte zuletzt selbstbewusst Kapitänsambitionen angemeldet, sehr zum Ärgernis von Froome. Doch der Vorjahressieger präsentierte sich bei den jüngsten Tests stark, auch wenn er die Allerbesten oft ziehen ließ: Vuelta-Sieger Primoz Roglic, Frankreichs Thibaut Pinot, auch den Deutschen Emanuel Buchmann. Andererseits stieg Bernal just vor jener riskanten Etappe aus, auf der Roglic und Buchmann so schwer stürzten, dass ihre Tour-Teilnahme nun ungewiss ist.

So oder so wird Ineos in Frankreich wohl kaum das gewohnte Schauspiel der vergangenen Jahre aufführen. Damals hielt eine Armada an Helfern das Peloton oft so lange im Schwitzkasten, bis den Widersachern nach und nach die Luft ausging. Diese Rolle hatten zuletzt mehr und mehr die wehrhaften Niederländer von Jumbo-Visma übernommen. Ineos' wichtigste Adjutanten sind diesmal zwei Tour-Neulinge: Giro-Vorjahressieger Richard Carapaz und der Russe Pawel Siwakow. "Vielleicht", bestätigte Brailsford, "werden wir einen leicht anderen Ansatz als in der Vergangenheit haben." Gut möglich, dass Bernal ein paar wenige, dafür giftige Attacken setzt, wie im Vorjahr, als er die Führung mit einem kühnen Ritt im Hochgebirge an sich riss. "Wir haben jedenfalls einen guten Schlachtplan", sagte Brailsford, und da sah man es wieder: dieses kühle, leicht arrogante Funkeln in seinen Augen, das sie auch in Frankreich sicherlich zur Kenntnis genommen haben.