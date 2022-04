Der frühere britische Radrennfahrer und fünfmalige Olympiasieger Bradley Wiggins hat von sexueller Belästigung in seiner Jugend durch einen Trainer berichtet. "Ich wurde von einem Trainer belästigt, als ich jünger war", sagte Wiggins, 41, der Zeitschrift Men's Health. "Ich war etwa 13, und ich habe das nie akzeptiert. Das hat mich als Erwachsener beeinträchtigt. Ich habe das begraben." Mit seinen Eltern habe er nicht darüber sprechen können, berichtete der Gewinner der Tour de France von 2012. "Mein Stiefvater war ziemlich gewalttätig zu mir", sagte Wiggins. Dieser habe ihn beleidigt, "weil ich Spandex und so was getragen habe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ihm das erzählen konnte." Er sei deshalb ein ziemlicher Einzelgänger und "seltsamer Teenager" gewesen, sagte der frühere Radprofi. "Ich glaube, mein Antrieb auf dem Fahrrad entstand durch diese Widrigkeiten."