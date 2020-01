Berlin (dpa) - Wim Stroetinga aus den Niederlanden und Moreno de Pauw aus Belgien haben nach der ersten Nacht beim 109. Sechstagerennen in Berlin die Führung übernommen. Das Rad-Duo führt mit 89 Punkten vor Lokalmatador, Weltmeister und Titelverteidiger Theo Reinhardt aus Berlin, der in diesem Jahr mit dem Franzosen Morgan Kneisky fährt. Beide liegen mit 87 Punkten in der gleichen Runde. Platz drei erkämpften sich vor 5100 Zuschauern im Berliner Velodrom die Dänen Marc Hester und Oliver Wulff Frederiksen (85).