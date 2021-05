Als Reaktion auf die erzwungene Landung eines Flugzeuges verzichtet der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) auf eine Teilnahme an der Bahnrad-EM in Minsk. Man habe nach den Vorkommnissen dem Europäischen Radsportverband (UEC) erklärt, dass eine Teilnahme unter diesen Umständen nicht möglich sei und auf eine Alternativlösung gedrängt, so der BDR am Dienstag. Die UEC will am Donnerstag über die EM in der belarussischen Hauptstadt beraten. Eine Verlegung ist durchaus wahrscheinlich. Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk gezwungen und den an Bord befindlichen Regierungskritiker Roman Protassewitsch festgenommen.