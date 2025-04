Alles hatte auf ein Duell zwischen Pogacar und Evenepoel hingefiebert. Doch der Zeitfahrweltmeister verpasste wegen eines Interviews nicht nur den Start des Rennens um wenige Sekunden, sondern auch Pogacars Attacke am Gulpeberg 47,5 Kilometer vor dem Ziel. An der Seite von Skjelmose nahm Evenepoel die Verfolgung auf – und der kürzlich von schweren Sturzverletzungen genesene Belgier holte Pogacar acht Kilometer vor dem Ziel tatsächlich wieder ein. Im Sprint überrumpelte Skjelmose dann die Favoriten. Zuvor hatte der Deutsche Michel Heßmann den Tag geprägt. Der 24-Jährige hielt sich im dritten Rennen nach Ablauf seiner Dopingsperre Teil am längsten aus dem Kreis der frühen Ausreißer an der Spitze. 65 Kilometer vor dem Ziel war die Flucht des Movistar-Profis dann beendet.

Für Pogacar sollte der Sieg beim Amstel nur ein Zwischenziel sein. Er wollte auch am kommenden Mittwoch beim Flèche Wallone sowie am Sonntag bei Lüttich-Bastogne-Lüttich triumphieren. Dieses sogenannte Ardennen-Triple ist bislang erst Davide Rebellin (2004), Philippe Gilbert (2011), Anna van der Breggen (2017) und Demi Vollering (2023) gelungen.