16. August 2018, 18:50 Uhr Radsport Aufbruch nach Tokio

Der deutsche Profi Tony Martin, 33, verlässt nach zwei enttäuschenden Jahren das Team Katjuscha. In seinem letzten Karriere-Abschnitt will sich der Zeitfahr-Spezialist nun auf Olympia 2020 konzentrieren.

Von Johannes Aumüller , Frankfurt

Ein wenig trainieren kann Tony Martin schon wieder. Er verlässt dafür zwar noch nicht das Haus, sondern setzt sich "auf die Rolle", wie das im Radsportjargon heißt. Aber demnächst soll es dann auch wieder auf die Straße gehen, heißt es aus seinem Umfeld. Vor gut vier Wochen war Martin auf der achten Etappe der Tour de France gestürzt und hatte eine Wirbelfraktur erlitten. Nun will er zur Großbritannien-Rundfahrt Anfang September wieder ins Renngeschehen einsteigen, und je nach Genesungsverlauf könnte es sogar auf einen Start beim WM-Einzelzeitfahren in Innsbruck (26. September) hinauslaufen. Aber unabhängig davon ist klar, dass zum Saisonende auf einen der besten deutschen Radfahrer dieses Jahrzehnts mal wieder ein Einschnitt zukommt.

Zwei Jahre ist es her, dass Martin zum Team Katjuscha wechselte. Nun wird es der 33-Jährige zur neuen Saison verlassen - nach zwei verlorenen Jahren, wie sein Manager Jörg Werner einräumt, weil sein Klient kaum Erfolge aufzuweisen hatte in diesem Zeitraum. Wohin der Weg führt, ist offiziell noch unklar, es werden noch Gespräche geführt, sagt Werner. Aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass der Zeitfahr-Spezialist bei der niederländischen Mannschaft Equipe LottoNL-Jumbo anheuert. Das ist jenes Team, das vor einigen Jahren aus der so schlecht beleumundeten Rabobank-Equipe hervorging - und das sich bei der diesjährigen Tour mit seiner aus Primoz Roglic und Steven Kruijswijk bestehenden Doppelspitze als überraschend starker Herausforderer der dominierenden Sky-Truppe präsentierte.

Der deutsche Einfluss im Team könnte sinken - ein Sponsor analysiert gerade die Lag

Es hat offenkundig nicht gepasst zwischen Martin und Katjuscha, aber der Wechsel ist nun aus der Perspektive beider Beteiligter interessant. Zum einen ist es die Geschichte, wie ein Top-Fahrer versucht, seinen Abwärtstrend zu stoppen und sich für die letzten Jahre einer erfolgreichen Karriere noch einmal neu zu orientieren. Viermal war Martin zwischen 2011 und 2016 Weltmeister im Einzelzeitfahren, dazu Olympia-Zweiter 2012 in London und diverse Male bei Etappen der Tour de France ganz vorne. Irgendwann versuchte er, sein Repertoire zu erweitern und auch bei den Klassikern wie bei Paris - Roubaix aussichtsreicher zu sein. 2015 brachte ihn die neue Vielseitigkeit sogar für einen Tag ins Gelbe Trikot bei der Tour de France, das er sich nach einer Kopfsteinpflaster-Etappe sicherte, aber wegen eines Sturzes nach nur einem Tag wieder abgeben musste. Doch gegen Ende seiner fünfjährigen Vertragszeit bei Quickstep klemmte es bei Martin ein wenig, durch seinen Wechsel zu Katjuscha zur Saison 2017 erhoffte er sich neuen Schwung. Doch das Gegenteil trat ein, es wurde noch schlechter.

"Ein kompletter Neuanfang", soll es jetzt sein, sagt sein Manager Jörg Werner. Und dabei will sich Martin wohl wieder mehr auf seine ursprüngliche Stärke besinnen, das Zeitfahren. Ein großes Ziel gibt es für seine letzten Karriere-Jahre noch: die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Aber damit es dort etwas wird, muss Martin nicht nur auf die üblichen Faktoren wie eine gute Gesundheit hoffen, sondern auch auf eine angenehmere Streckenplanung als beim bergigen Parcours von Rio de Janeiro vor zwei Jahren, als er weit an den Medaillen vorbeifuhr.

Aber die Trennung von Martin ist auch aus Katjuscha-Sicht interessant. Die Verpflichtung vor zwei Jahren fiel auch damit zusammen, dass sich die tief in Russland verankerte und von diversen Doping-Skandalen umrankte Equipe internationaler aufstellen und anders vermarkten wollte. Der Stammsitz des Teams war fortan nicht mehr in Russland, sondern in der Schweiz. Viele internationale Fahrer kamen, auch aus Deutschland; von dort kam ebenfalls der Bielefelder Shampoo-Hersteller Alpecin als Co-Namenssponsor. Aber die Ergebnisse passten nicht zu dem, was sich das Management vorgestellt hatte. Und es ist über die Monate zu beobachten gewesen, dass es weiter gewisse Fraktionen innerhalb der Mannschaft gab, auch wenn die sich nicht immer an landsmannschaftlichen Zugehörigkeiten entlangzog.

Womöglich sinkt der deutsche Einfluss innerhalb des Teams nicht nur wegen Martins Abschied wieder. Rick Zabel und Nils Politt, beide 24, haben zwar ihre Verträge verlängert, und der Sportliche Leiter Thorsten Schmidt gehört ohnehin schon seit Jahren zum Leitungsteam. Aber Sprinter Marcel Kittel, 30, hatte schon während der Tour de France einen öffentlichen Knatsch mit dem Sportlichen Leiter Dmitrij Konyschew. Und wie es mit Alpecin als Co-Namenssponsor der Equipe weitergeht, ist nach Angaben aus dem Teamumfeld noch ungewiss. Ein Sprecher der Firma selbst verweist darauf, dass man gerade die Situation analysiere. Man befände sich "in guten Gesprächen", und grundsätzlich sei Alpecin für langfristige Engagements bekannt. Der Weggang von Martin spiele bei den Überlegungen keine Rolle.