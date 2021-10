Die Sprint-Königin von Berlin ist auch die Sprint-Königin von Roubaix: Emma Hinze hat bei der Bahnrad-WM den deutschen Gold-Beutezug fortgesetzt und ihren Titel im Einzel in beeindruckender Manier verteidigt. Die 24-Jährige aus Cottbus bezwang im deutschen Final-Duell ihre Teamkollegin und Freundin Lea Sophie Friedrich in zwei Läufen und triumphierte nach dem Sieg im Teamsprint zum zweiten Mal in der nordfranzösischen Rad-Hochburg.

Für den Bund Deutscher Radfahrer war es nach der Gala des Sprintteams mit Hinze, Friedrich und Pauline Grabosch am Mittwoch sowie dem Erfolg des Frauen-Vierers um Lisa Brennauer am Donnerstag der dritte goldene Abend in Folge. Und für Emma Hinze 75 Tage nach dem vierten Platz bei Olympia in Tokio eine große Genugtuung. "Ich habe im Vorfeld nicht dran geglaubt, weil ich mich nicht so gut gefühlt habe wie vor Berlin. Es ist richtig cool _ ich hatte ein paar Rechnungen offen, die ich begleichen wollte", sagte sie "Emma ist in dieser Form einfach unschlagbar", sagte auch die WM-Zweite Friedrich.

Der zum Jahresende scheidende Sprint-Bundestrainer Detlef Uibel meinte nach dem 35. WM-Gold unter seiner Leitung: "Jetzt kommt doch bisschen Wehmut auf. Es ist ein historischer Erfolg, der zeigt, dass Olympia mit vielen Problemen am Rande belastet war. Hier hat sich Emma wieder fokussiert."

Einen erneut großen deutschen Radsport-Abend rundete Routinier Joachim Eilers (Köln) mit Bronze über 1000 Meter ab. Der 31 Jahre Weltmeister von 2016 musste sich in 1:00,008 Minuten nur dem überragenden Europameister Jeffrey Hoogland aus den Niederlanden (58,418 Sekunden) und Nicholas Paul (Trinidad und Tobago/59,791) geschlagen geben.