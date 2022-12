Der kasachische Radrennstall Astana hat die Trennung vom kolumbianischen Profi Miguel Angel Lopez, 28, wegen dessen Verbindung zu einem umstrittenen Mediziner bekanntgegeben. Das Team habe keine andere Möglichkeit gesehen, als den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, teilte Astana mit. Der Rennstall habe neue Hinweise erhalten, die eine Verbindung von Lopez mit dem umstrittenen Arzt Marcos Maynar zeigten. Der Spanier war am 11. Mai wegen Drogenhandels und Geldwäsche festgenommen worden und hatte die Vorwürfe damals zurückgewiesen. Ihm wird der Handel mit Dopingsubstanzen vorgeworfen. Radprofi Lopez wurde im Juli suspendiert, nachdem er am Flughafen in Madrid von der Polizei verhört und durchsucht worden war. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Lopez gilt als Kletterspezialist und guter Rundfahrer. Beim Giro d'Italia und der Vuelta belegte er 2018 jeweils den dritten Gesamtrang. Vor zwei Jahren wurde er Sechster bei der Tour de France. Im vergangenen Jahr unterschrieb er erneut beim kasachischen Team, nachdem er bereits zwischen 2015 bis 2020 dort tätig gewesen war. Lopez kündigte juristische Schritte gegen die nach seiner Ansicht grundlose Entlassung an und betonte, nie positiv getestet worden zu sein.