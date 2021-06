Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann hat mit großem Unverständnis auf die Nichtberücksichtigung für die am 26. Juni beginnende Tour de France reagiert. "Ich bin mehr als enttäuscht. Ich versteh's halt nicht, kann's leistungstechnisch nicht nachvollziehen", sagte der frühere deutsche Straßenradmeister der Rheinpfalz. Es sei wie in ein Loch zu fallen: "Ja kann man so sagen. Es war jetzt erst mal alles umsonst." Teamchef Ralph Denk von Ackermanns Bora-Hansgrohe-Rennstall hatte die Entscheidung damit begründet, dass sein Fahrer "im Moment einfach nicht in der Form ist, eine erfolgreiche Tour-Premiere zu geben".

Denk war damit auch von seinen ursprünglichen Aussagen abgerückt, dass Ackermann für das Team in den Jahren 2019 bis 2021 sein Debüt bei der Frankreich-Rundfahrt geben werde. "Es war versprochen. Ich bin von Ralph enttäuscht, dass er sein Wort nicht hält. Bisher hat er das immer getan", sagte Ackermann. Gegenüber dem Portal radsport-news.com fügte der 27-Jährige an: "Es hieß auch immer, dass ich mir keine Sorgen darum machen soll. Ohne dieses Versprechen hätte ich den Vertrag damals nicht unterschrieben. Das muss man eben auch sehen. Deshalb bin ich extrem enttäuscht."

Der Pfälzer hatte in dieser Saison - im Gegensatz zu den vergangenen Jahren - noch keinen Tagessieg eingefahren; bei der Belgien-Rundfahrt wurde er einmal Zweiter. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan, der in Frankreich für das Bora-Team die Sprints fahren soll, hatte zuletzt wieder zu alter Klasse gefunden.