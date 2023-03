Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hat beim einwöchigen italienischen Etappenrennen Tirreno-Adriatico die Gesamtführung übernommen. Der 26-Jährige vom Team Bora-Hansgrohe erreichte das Ziel der 218 Kilometer langen vierten Etappe von Greccio nach Tortoreto im Sog der Gruppe der Topfavoriten und liegt in der Gesamtwertung nun sechs Sekunden vor dem dreimaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic. "Ich bin super happy, dass es gereicht hat, das Gesamtklassement zu übernehmen. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer werden, es zu verteidigen. Aber es ist eine wunderschöne Momentaufnahme. Ich freue mich sehr darüber", sagte Kämna. Der Slowene Roglic freute sich indes über seinen ersten Saisonsieg. Der 33-Jährige vom Team Jumbo-Visma, der im Mai um den Gesamtsieg beim Giro d'Italia kämpfen will, sprintete vor Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe aus Frankreich und dem Briten Adam Yates zum Erfolg. "Es ist immer schön zu gewinnen. Es ist schön, zurück zu sein", sagte Roglic, der sein erstes Rennen seit der Vuelta im Vorjahr bestreitet. Unmittelbar vor dem kurzen und intensiven Schlussanstieg nach Tortoreto, der viermal bewältigt werden musste, waren zwei Topfahrer gestürzt. Roglic' Teamkollege Wout van Aert und der Brite Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) kamen nach einer Berührung zu Fall, setzten das Rennen aber fort. Eine Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg fällt voraussichtlich am Freitag. Die 168 Kilometer lange fünfte Etappe führt von Morro d'Oro zur Bergankunft in Sarnano-Sassotetto. Der Schlussanstieg ist 13,1 Kilometer lang mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,3 Prozent. Auch für Kämna wird das ein weiterer interessanter Stresstest: Er soll in diesem Jahr schrittweise weiter als Fahrer ausgebildet werden, der im Gesamtklassement eine gute Rolle spielen kann.