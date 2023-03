Es war noch nicht das Gelbe Tour-Trikot, das Tadej Pogacar am Mittwochabend anlegte. Es wies ihn bloß als neuen Gesamtführenden bei der Fernfahrt Paris - Nizza aus, und an den Fotos (sowie an Pogacars dicker schwarzer Mütze bei der Siegerehrung) sah man schon, dass die Frühjahrsfrische das Zentralmassiv noch gut umhüllte, wo die vierte Etappe der Fernfahrt am Mittwoch geendet hatte. Aber sonst? Wirkte vieles schon wie ein Vorbote auf das, was sich in der Hochsommerhitze bei der kommenden Tour de France abspielen könnte.

Als die Gruppe der Favoriten in den letzten Anstieg des Tages hinein strampelte, war es erst der Däne Jonas Vingegaard, der attackierte, noch ohne Fortune. Als der Franzose David Gaudu es dann probierte, konnte nur Pogacar folgen - und der zweimalige Tour-de-France-Sieger riss, wo er schon mal dabei war, am Ende den Tagessieg und die Gesamtführung an sich. "Es war heute eigentlich nicht mein Ziel, dass ich das Gelbe Trikot übernehme. Aber dazu sagt man natürlich nicht nein", sagte der Slowene im Anschluss an seinen fünften Saisonsieg. Die ersten vier hatte er Mitte Februar bei Jaén Paraiso Interior und der Andalusien-Rundfahrt eingesammelt, die er am Ende auch gleich gewann.

Was Pogacar mindestens genauso erfreut haben dürfte: Vingegaard, der Pogacar bei der vergangenen Tour de France empfindlich geschlagen hatte, schob sich am Mittwoch erst 43 Sekunden nach seinem Widersacher ins Ziel. Nun ist es noch viel zu früh, um in Vingegaards Jumbo-Visma-Team deshalb Hektik anzuordnen, allzu glücklich wirkte der Däne jedoch nicht ("Nicht unser bester Tag"). Nach dem fünften Teilstück, das am Donnerstag über 212 wellige Kilometer nach Saint-Paul-Trois-Châteaux führte, verteidigte Pogacar beim Etappensieg des Niederländers Olav Kooij dann das Gelbe Trikot; am Samstag sowie am letzten Etappentag am Sonntag stehen wieder schwere Bergwertungen an.