Seit Freitagmittag steht die Radwelt unter Schock. Da wurde bekannt, dass die 18-jährige Schweizer Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer einem Schädel-Hirn-Trauma erlag, das sie sich bei einem Sturz im WM-Rennen der Juniorinnen am Tag zuvor zugezogen hatte. Zugleich sind seitdem zentrale Fragen offen; insbesondere ist unklar, warum ihr Unfall so lange unbemerkt blieb und sie so spät medizinisch versorgt wurde.

Der Rad-Weltverband UCI und das lokale Organisationskomitee verweisen bei Fragen zu den Abläufen auf die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die die Vorgänge untersuchen. Diese äußerten sich bisher noch nicht konkret zu den Abläufen. Eine Rekonstruktion des Geschehens vom Donnerstag gibt aber Hinweise darauf, was passiert sein könnte.

Das Rennen beginnt um 10 Uhr in Uster. Für Muriel Furrer ist es der Höhepunkt der Saison. Es geht über 73,6 Kilometer von Uster einmal über den „Greifensee Loop“ und dann zweimal über den „City Circuit“ in Zürich. Furrer wohnt keine zehn Kilometer entfernt vom Start, in der Gemeinde Egg, sie kennt die Strecke gut.

Nach gut einer Stunde, um 11.09 Uhr, überqueren die ersten Fahrerinnen zum ersten Mal die Ziellinie auf dem Sechseläutenplatz in Zürich. Die Auswertung der UCI zeigt im Nachhinein, dass Muriel Furrer schon dort fehlt: Ihr Transponder wird auf der Ziellinie nicht registriert. Der Transponder ist ein Chip, den Furrer wie alle anderen Teilnehmerinnen zur Zeitmessung trug.

Zwischen Unfall und Bergung dürften rund zwei Stunden vergangen sein

Nach der zweiten Runde trifft um 11.54 Uhr Cat Ferguson, die Siegerin des Rennens, im Ziel ein. Kurz darauf findet bereits die Siegerehrung statt. Von einem Unfall ist nicht die Rede. Kurz darauf, um 12.15 Uhr, starten die Teilnehmer eines Paracycling-Rennens, das ebenfalls auf dem „City Circuit“ durchgeführt wird. Offensichtlich ist der Rennleitung nicht bekannt, dass sich ein Unglück ereignet hat, sonst hätte sie das Rennen kaum gestartet.

Erst als die Paracycling-Rennfahrer um etwa 12.45 Uhr ein Waldstück zwischen Zumikon und Küsnacht passieren, gibt es Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. TV-Bilder zeigen Streckenposten, die den Teilnehmern signalisieren, ihr Tempo zu reduzieren. Auf der Straße stehen Polizeiautos und eine Ambulanz. Später wird klar: An dieser Stelle liegt Muriel Furrer schwer verletzt im Unterholz.

Die Unfallstelle befindet sich ungefähr bei Kilometer 37 des Rennens. Ein Abgleich der Start- und Zwischenzeiten zeigt, dass das Feld zwischen 10.55 Uhr und 11.05 Uhr die Stelle passiert haben muss. Aber erst um 12.52 Uhr landet ein Rettungs-Helikopter neben der Unfallstelle, um Furrer ins Spital zu fliegen, wie die NZZ berichtete. Es dürften also rund zwei Stunden zwischen Unfall und Bergung vergangen sein. Dabei ist bei einem Schädel-Hirn-Trauma eine schnelle Versorgung überlebenswichtig.

Der WM-Rennleiter Olivier Senn sagte dem SRF, seines Wissens nach habe niemand den Sturz gesehen. Wer die Verunfallte doch entdeckte und wann diese Person Alarm schlug, konnte er nicht sagen. Nur dies: „Ab der Alarmierung hat alles hervorragend funktioniert.“ Aber: Wie konnte es sein, dass keine der 119 anderen Teilnehmerinnen und niemand im großen Begleittross den Unfall bemerkte?

Es ist unklar, ob Furrer einen GPS-Sender bei sich hatte

Auch dafür geben die Zwischenzeiten Hinweise: Am Sechseläutenplatz vergehen bei der ersten Zeitnahme zwischen der Durchfahrt der ersten und der letzten Fahrerin 24 Minuten. Das Feld ist also weit auseinandergerissen. Die Teilnehmerinnen sind teils in Gruppen unterwegs, teils aber auch einzeln. Die Abstände betragen wenige Sekunden bis Minuten. Die Unfallstelle befindet sich auf der Schmalzgruebstraße. Diese führt kurvenreich abwärts durch dichten Wald. Die Sicht reicht deswegen zum Teil nur wenige Dutzend Meter bis zur nächsten Kurve. Streckenposten sind dort am Donnerstag gemäß TV-Bildern nur wenige platziert. So reichen unter Umständen schon wenige Sekunden Abstand, dass eine Fahrerin, die allein unterwegs ist, unbemerkt stürzen und neben der Strecke liegen bleiben kann – wegen des dichten Unterholzes unsichtbar für nachfolgende Teilnehmerinnen und Begleitpersonen.

Hätte aber die Rennleitung dank der heute üblichen technischen Hilfsmittel nicht früher feststellen müssen, dass eine Fahrerin fehlt? Laut Radsportfachleuten fahren zwar viele Athleten mit GPS-Trackern. Diese Computer geben aber die Position nicht in Echtzeit weiter an Team- oder Rennleitung. Solche Systeme wären schwer und teuer, sie sind im Radsport nicht üblich. Bei Nachwuchsrennen haben Athleten auch keine Funkgeräte dabei, wie man sie etwa bei der Tour de France kennt. Bei der WM ist Funk ohnehin nicht erlaubt.

Falls Muriel Furrer also einen GPS-Tracker bei sich hatte, kann er erst jetzt von den Untersuchungsbehörden ausgewertet werden. Damit bleibt zunächst unklar, wann genau sich der Unfall ereignete. Die Fragen zum Tod von Muriel Furrer – sie bleiben weiter offen.