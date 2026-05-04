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Duell mit Pogacar im RadsportWenn Lipowitz sich weigert, klein beizugeben

Lesezeit: 2 Min.

Häufiges Bild bei der Tour de Romandie in der Schweiz: Florian Lipowitz am Hinterrad von Tadej Pogacar.
Häufiges Bild bei der Tour de Romandie in der Schweiz: Florian Lipowitz am Hinterrad von Tadej Pogacar. Jean-Christophe Bott/Keystone/dpa
  • Tadej Pogacar gewinnt die Tour de Romandie mit nur 42 Sekunden Vorsprung auf Florian Lipowitz aus Ulm.
  • Lipowitz steht zum dritten Mal in Serie auf dem Podium und war der einzige Fahrer, der Pogacar ernsthaft herausforderte.
  • Pogacar nennt Lipowitz' Attacke "ziemlich beeindruckend" und beide bereiten sich nun auf die Tour de France vor.
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Tadej Pogacar gewinnt die Tour de Romandie und findet anerkennende Worte für seinen ärgsten Verfolger Florian Lipowitz, dem in der Gesamtwertung nur 42 Sekunden fehlen. War das die Ouvertüre für die Tour de France?

Von Korbinian Eisenberger

Es sind diese seltenen Radsport-Momente, in denen der Lauf der Dinge kurz ins Wanken gerät. Wenn ganz oben, dort, wo der Slowene Tadej Pogacar normalerweise allein fährt, plötzlich jemand auftaucht, der sich weigert, klein beizugeben. In der Westschweiz war es Florian Lipowitz aus Ulm, der den Dominator des Radsports aus dessen Komfortzone trieb. 42 Sekunden trennten die beiden im Ziel der Tour de Romandie. Mehr als ein sogenannter Wimpernschlag nach einem Prolog und fünf Etappen. Aber eventuell eine Ouvertüre für die größte Bühne des Radsports diesen Sommer in Frankreich.

Was bleibt, ist mehr als ein zweiter Platz. Lipowitz’ Woche in der Romandie war auch ein Triumph der Beharrlichkeit. Nach dritten Plätzen in Katalonien und im Baskenland stand er in der Schweiz erneut auf dem Podium – zum dritten Mal in Serie. Der 25-Jährige vom deutschen Team Red Bull‑Bora‑Hansgrohe war der einzige im Feld, der Pogacar ernsthaft die Stirn bot. Dritter wurde Lenny Martinez aus Frankreich mit bereits 2:44 Minuten Rückstand. Früh im Jahr noch von einem Infekt gebremst, fand Lipowitz in den Bergen wieder jene Leichtigkeit, die er bei der vergangenen Tour de France erahnen ließ: wach, attackierend, bereit, ins Risiko zu gehen. Pogacar nannte Lipowitz’ zweite Attacke auf der Schlussetappe „ziemlich beeindruckend“. Eine kleine Verneigung.

Er fühle sich „besser als im letzten Jahr“, sagt Lipowitz

Längst liegen nicht alle Karten auf dem Tisch, natürlich nicht, zwei Monate vor Beginn der Tour de France in Barcelona. „Ich habe im Vergleich zum Vorjahr einen Schritt nach vorn gemacht“, sagt Lipowitz. Wer einmal gesehen hat, wie Pogacar das Gesicht verzieht, wenn der Deutsche hinter ihm auftaucht, bei dem mag Vorfreude für den Hauptakt in Frankreich aufkommen. Der enorme Abstand Pogacars auf den Rest der Welt ist kein Naturgesetz mehr.

Die Wege der beiden kreuzen sich bald wieder. In den Alpen besichtigen sie dieselben Abschnitte der kommenden Tour, fahren dieselben Pässe, atmen dieselbe dünne Luft. Danach zieht Lipowitz in die Sierra Nevada zum Höhentraining, dazwischen ein paar Tage zu Hause, dann zur Slowenien‑Rundfahrt, und Anfang Juli beginnt in Barcelona das, worauf alles zielt.

Der Däne Jonas Vingegaard, Vorjahreszweiter der Tour, wird dann wieder mitmischen. Der zweimalige Sieger der Frankreichrundfahrt tritt vorher noch beim Giro d’Italia an, anders als Pogacar und Lipowitz. Er fühle sich „besser als im letzten Jahr“, sagt Lipowitz. Wer Pogacar beim Keuchen erwischt, der darf diesen Satz vielleicht etwas größer denken.

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