Guillaume Martin ist eine außergewöhnliche Erscheinung im Peloton. Nicht wegen seiner Physis: Der Nordfranzose gehört mit 1,73 Meter Körpergröße und 55 Kilogramm Gewicht selbst unter den schmalen Radsportlern zu den Schmächtigsten. Martin ist einer der wenigen, der während seiner Karriere ein Studium abschloss. Der Philosoph schrieb außerdem zwei Bücher und ein Theaterstück. Und er ist einer der wenigen Fahrer, die ihren Blick auf die Parlamentswahl am Sonntag in Frankreich teilen.

SZ: Monsieur Martin, Frankreich erlebt gerade eine Zeit der großen Anspannung. Sprechen Sie im Peloton oder in Ihrem Rennstall Cofidis viel über Politik?

Guillaume Martin: In unserer Mannschaft bin ich einer von vier französischen Fahrern, dazu kommen Mitarbeiter aus dem Staff. Natürlich sprechen wir darüber. Aber es ist nicht das alles bestimmende Gesprächsthema. Und wenn das Rennen mal angefangen hat, fahren wir so schnell, dass wir uns nicht mit anderen Fahrern darüber austauschen.

In der französischen Tageszeitung Libération erschien kürzlich ein Artikel, wonach einige Fahrer sich nicht in der Öffentlichkeit äußern wollten, weil sie sich von den jeweiligen Sponsoren unter Druck gesetzt fühlten. Teilen Sie diesen Eindruck?

Ich stelle immer klar, dass ich mich als Staatsbürger, als Individuum äußere. Nicht als Vertreter von Cofidis. Ich kann verstehen, dass Unternehmen wie Cofidis, die mich und andere Fahrer bezahlen, nicht einen Teil ihrer Kunden vergraulen wollen. Denn natürlich wird ein Teil von ihnen Kandidaten des Rassemblement National wählen.

Es gab einige Fußballer, die sich gegen den Rassemblement National ausgesprochen haben: Kylian Mbappé, Marcus Thuram, zuletzt Jules Koundé. Sollten sich Sportler auch politisch einbringen?

Mit der Reichweite, die wir Sportler auf Social Media haben, meine ich, sind wir fast dazu verpflichtet, uns zu äußern und für die Werte einzutreten, die uns wichtig sind. Und Fußballer erreichen natürlich viel mehr Menschen als wir Radsportler. Ihre Worte sind stark und richtig. Ich finde es sehr einfach, uns Sportler darauf zu reduzieren, in die Pedale oder gegen einen Ball zu treten. Häufig lautet das Klischee, wir Sportler seien dumm und könnten gar nicht denken. Ich kann aber auch verstehen, dass einige Profis Angst davor haben, ihre Meinung öffentlich zu äußern. Das Thema Sponsoren haben wir schon angesprochen, aber auch die Reaktionen des Publikums können heftig sein. Nach meinen wenigen politischen Äußerungen haben mich einige sofort beleidigt und mir gar gedroht. Wenn Kylian Mbappé sich also so herauswagt, kann ich mir vorstellen, dass er das Gleiche Faktor 1000 erleiden muss. Man muss also sehr mutig sein, um sich so zu äußern wie er.

Vor zwei Jahren, bei der Fußball-WM in Katar, versuchte das deutsche Nationalteam, ein Zeichen zu setzen. Erst wollte Kapitän Manuel Neuer die One-Love-Binde tragen. Als ihm die Fifa das untersagte, hielten sich die Spieler beim Auftakt gegen Japan auf dem Mannschaftsfoto die Münder zu. Anschließend schied die DFB-Elf in der Vorrunde aus. Viele verspotteten sie: „Hätten die sich mal auf das konzentriert, was sie können: Fußball spielen.“

Aber sagt dieser Vorgang nicht eher etwas über die mangelnde Intelligenz der Kritiker aus, als über den Misserfolg der Sportler? Der Umkehrschluss wäre ja: Wenn ich nachdenke, bin ich ein schlechterer Sportler.

Kurz gefasst: Sie fahren einen Berg nicht langsamer hoch, weil sie sich Gedanken um die Parlamentswahl am Sonntag machen.

Ich kann in die Pedale treten und denken.

Bei Fußballern herrscht das Bild vor: Die verdienen so viel, die leben auf einem anderen Planeten. Sie aber fahren als Profi durch Ihr Heimatland. Schießt Ihnen manchmal der Gedanke in den Kopf: „Hier haben 10,6 Millionen Menschen extrem rechts gewählt“?

(wartet lange) Die Situation macht mir große Sorgen. Ich bin 1993 geboren und mein ganzes Leben lang habe ich den Aufstieg der extremen Rechten mitbekommen. 1998 war es das Black-Blanc-Beur -Frankreich, das Weltmeister wurde. Das multiethnische, vielfältige Frankreich. Ein Frankreich, in dem viele dachten, dass ein friedliches und freundliches Miteinander möglich ist. Vier Jahre später stand Jean-Marie Le Pen in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl...

Der Holocaustleugner bekam 17,8 Prozent der Stimmen.

Und seit 20 Jahren steigt der Anteil immer weiter. Das ist erschreckend und ich befürchte, dass es kaum etwas nützen dürfte, wenn Kylian Mbappé das Wort ergreift. Auch wenn ich seine Position teile.

Sie kommen aus der Normandie. Der Norden des Landes ist fest in der Hand des Rassemblement National. Wie erklären Sie sich die Ergebnisse der extremen Rechten in Ihrer Heimat?

Ich bin in einem Ort in der Normandie aufgewachsen und lebe dort noch heute. Dort herrscht keine Unsicherheit wegen Kriminalität oder ähnlichem. Trotzdem feiert der RN hier Wahlerfolge. Die Menschen haben Angst vor Ausländern, Angst vor dem Fremden. Das liegt auch an unseren Medien. Social Media verformt unsere Realität. Informationssender erstellen Zerrbilder. Sie senden Nachrichten in die Welt, die zwar nicht ganz falsch sind, aber doch voreingenommen. Ich verstehe die Mechanik, wie Ängste entstehen. Aber mir ist unerklärlich, warum so viele nicht begreifen, dass diese Ängste niemanden weiterbringen. Dass es nichts nützt, sich einzuschließen, sich in sein kleines Dorf zurückzuziehen. Es ist traurig, einfach nur traurig.

Im Norden Frankreichs sehen Sie ständig Industrieruinen, Fabriken, die verwahrlosen, ausgestorbene Innenstädte. Viele Menschen, etwa in der Textilindustrie, haben vor Jahren die Arbeit verloren. Die Globalisierung hat sie ins Elend gestürzt, weil in China, Bangladesch und woanders billiger produziert wird. Auch das Tour-Peloton wurde ab den 80ern immer internationaler. Bernard Hinault war 1985 der letzte einheimische Sieger.

Die Parallele zum Radsport ist interessant, aber was ist die Konsequenz? Dass wir nur noch unter uns fahren, damit auf jeden Fall ein Franzose gewinnt? Wir können die Globalisierung aus vielerlei Gründen kritisch sehen. Nehmen wir nur den Umweltschutz. Aber der Austausch verschiedener Länder, verschiedener Kulturen, ist bereichernd.

Sie sind nicht nur in der Normandie aufgewachsen, sondern haben in Paris studiert. Wenn man sich mit Menschen auf dem Land austauscht, heißt es oft: Paris und der Rest Frankreichs haben nichts miteinander zu tun. Können Sie das bestätigen?

Nicht nur habe ich einen Teil meines Studiums dort verbracht, sondern durch meine Bücher bin ich auch Persönlichkeiten aus der Pariser Kulturszene begegnet. Ich will nicht zu sehr verallgemeinern, aber ja: Zwischen meiner sportlichen Alltagswelt und der Pariser Literaturwelt liegen Lichtjahre. Und ich glaube, keine der beiden Seiten versteht es, sich in die andere hineinzufühlen. Deshalb ist es so wichtig, dass alle Sport machen, weil er es schaffen kann, die sozialen Klassen aufzuheben. Wenn wir laufen, uns auf Rad setzen, sind wir gleich. Wenn auch ein Rennrad sehr teuer sein kann.

Sie sind 31 Jahre alt. Jordan Bardella, Parteivorsitzender des Rassemblement National, der Premierminister werden möchte, 28. Haben Sie sich vor drei Jahren in der Lage gesehen, Frankreich zu regieren?

Ich habe vielleicht nicht die richtige Ausbildung. Das ist keine Frage des Alters, sondern der Fähigkeiten. Nicht nur lehne ich Bardellas Ideen ab, sondern ich finde ihn unfähig, die Aufgabe zu übernehmen. Während seiner Auftritte in den TV-Debatten machte er auf mich nicht den Eindruck, dass er die nötige Kompetenz besitzt, an der Spitze der Regierung zu stehen.

Wir haben viel über die Politik in Frankreich gesprochen. Empfehlen Sie den deutschen Leserinnen und Lesern trotzdem, das Land zu besuchen? Als jemand, der durch Frankreich geradelt ist, kennen Sie sich ja aus.

(lacht) Aber selbstverständlich. Ich bin immer dafür, dass sich Menschen aus aller Welt treffen, damit wir erkennen, dass wir gar nicht so verschieden sind. Ob Sie Deutsche, Peruaner oder Japaner sind, schotten Sie sich nicht hinter Ihrer Grenze ab, sondern wagen Sie sich raus und treffen Sie Menschen aus ganz anderen Kulturen!