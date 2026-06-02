Florian Lipowitz im Interview„Ich finde es angenehmer, wenn es härter ist“

Zum zweiten Mal bereitet sich Florian Lipowitz auf die Tour de France vor. Im Höhentrainingslager spricht der 25-Jährige über seine Chancen, Gegner Tadej Pogacar, die Zweifel an seinem Sport – und ungesundes Essen.

Florian Lipowitz meldet sich in der letzten Mai-Woche per Videocall aus dem Teamhotel seines Rennstalls Red Bull-Bora-Hansgrohe in der spanischen Sierra Nevada, wo sich der 25-Jährige auf die Tour de France vorbereitet. Im Laufe der rund 15-minütigen Schalte wird deutlich, dass der frühere Biathlet einen eng getakteten Terminkalender hat. Ein kurzes Gespräch über den Hype seit seinem dritten Platz bei der Tour 2025, Höhentrainingsmethoden, Zweifel an der Ehrlichkeit an seinem Sport – und wo er seine kleineren und größeren Schwächen sieht.