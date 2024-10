Kommentar von Johannes Aumüller

Die Gewinnzahlen lauten also: 25, 37, 38, 48, 51, 82. Nein, das sind nicht etwa die sechs Richtigen in der aktuellen Ausgabe der italienischen Glücksspielveranstaltung SuperEnalotto, bei der die Tippgemeinde nicht nur aus 49, sondern sogar aus 90 Zahlen das richtige Sextett vorhersagen muss. Tatsächlich beschreibt die Reihe, wie viele Kilometer lang die Soli waren, die Tadej Pogacar bei seinen sechs Eintagessiegen in dieser Saison vorgeführt hat.