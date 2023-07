Von Jean-Marie Magro

Nach zwei Wochen Tour de France ist Oskar Svendsen völlig aus dem Häuschen. "Die Tour packt mich dieses Jahr so richtig", sagt er. Während der Arbeit in einem Start-up in Oslo, erzählt der 29-jährige Norweger, falle es ihm manchmal schwer, sich zu konzentrieren. Sein Puls steige, wenn sich seine Landsleute vom Uno-X Pro Cycling Team in die Ausreißergruppen mischen. Und zu sehr nehme ihn das Duell zwischen den Führenden Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar mit.

Dabei hätte Oskar Svendsen selbst die Veranlagungen gehabt, ein Seriensieger des Radsports zu werden. Er war wohl einer der größten Rohdiamanten, die es je gab. Doch mit 20 Jahren, als ihm die Welt des Radsports zu Füßen lag, hängte er das Rad an den Nagel. Die Frage, ob Svendsen heute mit Pogacar und Vingegaard ums Gelbe Trikot hätte mitkämpfen können, wird nie beantwortet werden - obwohl die Basis dafür da war.

Als Jugendlicher spielte Svendsen erst Fußball, dann wollte er Skifahrer werden, doch da wurde er immer Letzter, sogar hinter den Mädchen, erzählt er. Im Sommer steckten seine Eltern ihn in ein Feriencamp. Die Veranstalter richteten dort ein Mountainbikerennen aus - und Svendsen fuhr unter die ersten Zehn: "Endlich war ich mal in etwas gut." Also ging er als 15-Jähriger in den Rennradverein, und als er sich bald darauf an einem Sportgymnasium bewarb, führten die Lehrer einen Leistungstest bei ihm durch. Das Ergebnis: Der Teenager, der erst so kurze Zeit trainierte, besaß den Motor eines Spitzensportlers.

Als die Wissenschaftler Svendsens Werte maßen, schickten sie anschließend das Gerät zur Reparatur

Einer der wichtigsten Werte im Ausdauersport ist die VO2max. Sie gibt an, wie viel Sauerstoff die Lunge aufnehmen und ins Blut abgeben kann, um Muskeln und Zellen zu versorgen. Gute Hobbysportler haben eine VO2max von 55 bis 65. Das heißt, ihr Körper verarbeitet etwa 55 bis 65 Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht in der Minute. Ausdauersportler der Weltklasse haben Werte über 80, wie der Biathlet Ole Einar Björndalen (86) oder der viermalige Tour-Sieger Christopher Froome (84,6). Oskar Svendsen hatte mit 15 Jahren: 74,6.

Detailansicht öffnen Unglaubliche Leistungsdaten: Oskar Svendsen, hier bei der Junioren-WM 2013. (Foto: Imago)

Drei Jahre lang trimmten ihn die Ausbilder am Sportgymnasium. Am 27. August 2012, Oskar Svendsen ist 18 Jahre alt, besucht er ein Labor in Lillehammer. Die Wissenschaftler sehen sich die Laktatwerte und die Effizienz von Svendsens Tritt an - und bleiben an einem Wert hängen, den sie erst nicht glauben wollen. Sie schrauben die Maschine auseinander und schicken sie beim Hersteller ein. Doch der meldet sich am nächsten Tag zurück und versichert, das Gerät sei richtig kalibriert gewesen.

96,7. Das ist Svendsens VO2max-Wert - Weltrekord. Mehr als sieben Liter Sauerstoff pumpt die Lunge des 18-jährigen Norwegers pro Minute durch Blut und Gefäße. Svendsens Körper, sagen Spezialisten damals, sei ein Ferrari, der nur noch lernen müsse, effizient mit seinem Sprit umzugehen. Drei Wochen später wird er Juniorenweltmeister im Zeitfahren vor Matej Mohoric und Maximilian Schachmann, beide heute erfolgreiche Profis.

"Ab diesem Moment ist es eskaliert", sagt Svendsen. Er stand erst am Anfang, doch Wissenschaftler, Trainer, Teamkameraden - alle versicherten ihm, dass ihm eine große Zukunft bescheinigt sei. Er unterschrieb einen Vertrag beim zweitklassigen norwegischen Team Joker Merida.

Land und Leute kriegte er im Rennen kaum mit, danach wurde er im Hotel abgeliefert

Im Sommer 2013 nahm er an der Tour de l'Avenir teil, der Tour de France der U23-Klasse. Gegner waren Talente wie die Yates-Zwillinge Adam und Simon oder der spätere Weltmeister Julian Alaphilippe. Sie waren älter, zielstrebiger und gestählter. Svendsen aber ließ fast alle von ihnen hinter sich und wurde Fünfter der Gesamtwertung. "Da erkannte ich, dass, wenn ich die Motivation habe und mein Leben dem Radsport unterordnen würde, es keine Grenzen für mich geben würde", blickt Svendsen zurück. Große Profiteams erkundigten sich nach ihm, Svendsen wurde sogar in eine Talkshow eingeladen - und das alles viereinhalb Jahre, nachdem er zum ersten Mal auf einem Rennrad gesessen hatte.

Dabei war er sich mit 19 Jahren noch nicht im Klaren darüber, ob er seine Zukunft dem Radsport verschreiben möchte. Er fürchtete sich vor der monotonen Arbeit. Von den Landschaften, den Menschen, den Kulturen bekommt man nicht viel mit. Man steckt im Bus, wird gebrieft, hört, bei welchen Kreisverkehren man sich links und bei welchen rechts halten muss, wird an den Start gekarrt und nach dem Rennen am Hotel abgeliefert. Das Familienleben wird durch lange Aufenthalte im Ausland auf eine harte Prüfung gestellt.

Svendsen hatte zudem Anfang 2014, also seinem zweiten Profijahr, trotz seiner frühen Erfolge keine Lust mehr, ständig Tests im Labor zu absolvieren. Er fühlte sich wie im Hamsterrad - und er war ungeduldig. Obwohl er ein Ferrari war, ging ihm der Sprit viel zu früh aus. "Was hilft es mir, die größte VO2max der Welt zu haben, wenn nach 130 Kilometern der Motor abwürgt, die Ziellinie aber noch 70 Kilometer entfernt ist?", wollte er wissen.

Svendsen ist nicht der einzige Jungfahrer, den diese Probleme ereilen. Viele haben am Anfang Schwierigkeiten, sich an die längeren Distanzen bei den Profis zu gewöhnen und müssen Rennhärte aufbauen. Und viele wissen nicht, ob sie sich das zumuten sollen.

"Du brauchst die Leidenschaft für diesen Sport" - doch da hat ihm etwas gefehlt

Wie viel sind dir deine Zwanziger, die besten Jahre deines Lebens, wert? Diese Frage habe er sich damals gestellt. "Ich konnte da kein Preisschild draufkleben", sagt er. Er beschloss, seine Zukunft an die Ergebnisse bei zwei Rennen zu koppeln. Beim sogenannten Baby-Giro kam er nicht mit der Hitze zurecht und verfehlte einen vorderen Platz. Bei der Tour de l'Avenir stürzte ein Fahrer im Pulk direkt vor ihm. Svendsen konnte nicht mehr ausweichen und landete auf dem Asphalt: "In diesem Moment war mein Herz gebrochen. Ich hatte verstanden, dass es vorbei war." Er schloss das Rennen trotzdem auf dem 71. Rang ab. Es war das letzte Ergebnis des großen Talents. Mit 20 Jahren beendete Oskar Svendsen seine Karriere, noch bevor sie richtig angefangen hatte. "Es geht beim Radsport nicht nur um die physischen Fähigkeiten. Du brauchst die Leidenschaft für diesen Sport. Du musst lieben, was du tust", sagt er.

Svendsen studierte Psychologie - und begriff, welchen Druck er sich im System Spitzen-Radsport gemacht hatte. Der 1,96-Meter-Hüne ist noch immer sportlich, wiegt knapp über 80 Kilo, in besten Zeiten waren es 75. Doch es kommt schon lange nicht mehr auf jedes Gramm an. Seit einigen Tagen fährt er wieder mehr Rennrad. Bei der laufenden Tour sind im Uno-X-Team viele ehemalige Wegbegleiter: frühere Trainer, ein Mechaniker, auch ehemalige Teamkameraden. Bei der Vorstellung, diese Equipe heute als Kapitän anzuführen, denkt Svendsen: "Shit, das wäre natürlich das Best-Case-Szenario gewesen."

Zehn Jahre ist das Karriereende des VO2max-Rekordhalters nun her. Einerseits versucht er sich einzureden, die rationale, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Er hat viele Freundschaften geschlossen und im Sommer wird er zum ersten Mal Vater. "Es fühlt sich so an, als würde das echte Leben jetzt anfangen", sagt er. Und doch lösen die Bilder der Vingegaards und Pogacars etwas in ihm aus. "Ich träume zu oft davon, gegen diese Typen Rennen zu fahren, als dass ich es ignorieren könnte. Es muss also etwas in mir stecken, das mir sagen möchte: Ich hätte da sein und es ihnen zeigen sollen." Ob er in seinen Träumen gewinne und das Gelbe Trikot überstreife? Er lacht und antwortet: "Leider bin ich darin meist unvorbereitet und außer Form. Es sind also eher Albträume."