Die frühere Zeitfahr-Weltmeisterin Ellen van Dijk, 38, wird nach mehr als 20 Jahren ihre aktive Radsportkarriere beenden und begründet dies vor allem mit den Gefahren im Peloton. „Vor allem in den vergangenen beiden Jahren hatte ich viele schlimme Stürze, das macht mir Angst, und es lässt mich die echte Liebe zum Straßenrennen verlieren“, sagte die Niederländerin in einer Mitteilung ihres Teams Lidl-Trek am Mittwoch: „Wegen der Gefahren kann ich den Straßensport nicht mehr so genießen, wie ich es gerne würde. Ich habe das Gefühl, dass das Peloton nicht mehr mein Platz ist.“