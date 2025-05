Der australische Radprofi Caleb Ewan hat überraschend sein Karriereende angekündigt. Der fünfmalige Etappensieger der Tour de France erklärte seinen Abschied aus dem Profizirkus am Dienstag in einer Mitteilung seines Teams Ineos-Grenadiers. „Meine letzten beiden Saisons, insbesondere die zweite Hälfte des Jahres 2024, haben meine Beziehung zu diesem Sport erheblich beschädigt“, sagte Ewan, der als Sprinter auf 65 Profisiege kommt, davon elf bei großen Landesrundfahrten: „In den elf Jahren meiner Karriere habe ich mehr erreicht, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Was mir früher alles bedeutete, hat aber heute nicht mehr denselben Wert.“ Ewan hatte nach einem Karrieretief zur neuen Saison einen Neustart bei Ineos-Grenadiers gewagt. Seinen letzten Etappensieg feierte der 30-Jährige im April bei der Baskenland-Rundfahrt.