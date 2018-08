23. August 2018, 14:33 Uhr Rad-Rundfahrt Schwung für den Radsport mit der Deutschland-Tour

Nach dem Start der Tour de France in Düsseldorf im vergangenen Jahr findet nun ein Großevent des Radsports komplett in Deutschland statt.

Der Name "Deutschland-Tour" wird nach zehn Jahren Eiszeit wieder neuaufgelegt.

Veranstalter ist die Amaury Sport Organisation, die ebenfalls die Tour de France organisiert.

Von Johannes Aumüller , Frankfurt

Aus rein sportlicher Sicht war es kein besonders erinnerungswürdiger Tag, an dem vor zehn Jahren im September-Regen auf einem Rundkurs in Bremen ein Einzelzeitfahren stattfand. Der heute immer noch sehr bekannte Tony Martin gewann damals den Tagesabschnitt, der heute nicht mehr so bekannte Linus Gerdemann verteidigte sein Führungstrikot, und damit war die Deutschland-Tour 2008 vorbei. Eingeprägt hatte sich dieser Tag allenfalls in der Nachbetrachtung, weil es sich bei dem Zeitfahren von Bremen um die bis heute letzte Etappe einer Deutschland-Tour handelte.

An diesem Donnerstag startet in Koblenz nach zehnjähriger Pause mal wieder eine Rad-Rundfahrt unter diesem Namen. Formal kommt sie eher bescheiden daher. Nur vier Etappen sind vorgesehen, erst eine flache (nach Bonn), dann drei etwas anspruchsvollere (nach Trier, Merzig und Stuttgart). 737,5 Kilometer ist die Tour insgesamt lang, und der Rad-Weltverband stufte sie nur als zweitklassig ein.

Aber es gehen trotzdem einige große Namen an den Start, deutsche Spitzenfahrer wie Sprinter Marcel Kittel sowieso, aber auch der walisische Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas oder sein im Sommer ärgster Rivale Tom Dumoulin (Niederlande). Die werden zwar eher nicht um den Sieg mitfahren, aber um Aufmerksamkeit zu erzeugen, sind sie bestens geeignet. Und Aufmerksamkeit zu erzeugen, das ist das Hauptziel dieser Deutschland-Tour - und insbesondere des Ausrichters, der Amaury Sport Organisation (Aso).

Wie in keinem anderen Land hatte das chronische Dopingproblem des Sports in Deutschland nicht nur die Aufmerksamkeit und die Sympathie des Publikums, sondern auch viele Veranstaltungen weggespült. Nahezu alle Mehrtagesrennen wurden über die Jahre eingestellt, nicht nur die bundesweite Tour, sondern auch die durchaus angesehenen Rundfahrten durch Bayern, Rheinland-Pfalz oder Hessen. Andererseits sehen viele Protagonisten der Rad-Szene aber in Deutschland einen großen Markt, allen voran die Aso.

Die französische Organisation zählt traditionell zu den mächtigsten Protagonisten in der Rad-Welt. Sie steckt nicht nur hinter der Tour de France, dem wichtigsten Rennen des Jahres, sondern auch hinter diversen anderen Veranstaltungen, von der Spanien-Rundfahrt bis zum Kopfstein-Klassiker Paris - Roubaix. Und seit einigen Jahren fokussiert sich die Aso auch auf Deutschland. Im Vorjahr durfte Düsseldorf den Grand Depart und die erste Etappe der Frankreich-Rundfahrt austragen, nun folgt also die Deutschland-Tour. "Für uns ist Deutschland historisch ein sehr wichtiger Markt, es ist der zweitgrößte Markt nach Frankreich, und es ist ein Markt, in dem Sport vom Sport her lebt, wo es gerade eine goldene Generation an Fahrern gibt", sagt Claude Rach, ein gebürtiger Luxemburger, der als Aso-Verantwortlicher für die Deutschland-Tour fungiert.