Der deutsche Profi-Radrennstall Bora-hansgrohe hat langfristige Planungssicherheit. Das Team aus dem oberbayerischen Raubling verlängerte den Vertrag mit Hauptsponsor Bora bis 2027. Das gab die Mannschaft einen Tag vor dem Start des 106. Giro d'Italia am Freitag bekannt. Das deutsche Unternehmen Bora, das sich auf die Herstellung von Kochfeldabzugssystemen und Flexbacköfen spezialisiert hat, ist seit 2015 Hauptsponsor. "Wir sind sehr stolz, was wir bis dato gemeinsam erreicht haben, mit den wichtigsten Siegen: dem WM-Titel in Bergen/Norwegen, dem Paris-Roubaix-Sieg und dann letztes Jahr dem Gesamtsieg beim Giro d'Italia", sagte Teamchef Ralph Denk: "Ich freue mich auf diese gemeinsame Zukunft. Es gilt noch viele Ziele, die wir uns gemeinsam gesteckt haben, zu erreichen." Bora-hansgrohe startet mit den drei deutschen Fahrern Lennard Kämna, Nico Denz und Anton Palzer in die Italien-Rundfahrt. Kämna teilt sich die Führungsrolle mit dem Russen Alexander Wlassow. Beide peilen ein Top-Ergebnis in der Gesamtwertung an. Der Giro startet am Samstag mit einem 19,6 km langen Einzelzeitfahren von Fossacesia Marina nach Ortona.