Nach seinem tödlichen Schuss auf die Katze des Tourismus-Ministers von San Marino ist der italienische Radprofi Antonio Tiberi von seinem Rennstall Trek-Segafredo entlassen worden. Man habe sich einvernehmlich auf eine Trennung mit sofortiger Wirkung geeinigt, hieß es in einer Mitteilung des Teams. Der 21-Jährige, der als eines der größten Radsport-Talente Italiens gilt, hatte im Februar zugegeben, im Sommer 2022 in San Marino das Tier des Ministers mit seinem Luftgewehr erschossen zu haben. Er gab an, er habe seine Waffe ausprobieren wollen und auf den Kopf der Katze gezielt. Er habe jedoch nicht damit gerechnet, dass er sie treffen würde, geschweige denn, dass sein Schuss tödlich sein würde.