Auch die Bahnradwettbewerbe finden weit abgelegen von Tokio statt. Doch wird ein Ort schon olympisch, bloß weil man in irgendeiner Halle irgendwo nahe dem eigentlichen Spiele-Standort das Ringe-Logo aufmalt? Beobachtungen in Izu.

Von Thomas Hahn, Izu

Lisa Klein scheint vergessen zu haben, dass sie Olympiasiegerin ist. Sie steht auf dem roten Teppich der Interviewzone im Velodrom von Izu. Um sie herum laufen die nächsten Rennen der Spiele. Applaus brandet auf, die Rundenglocke läutet. Und sie ist noch ganz bei dem Einsatz in der Disziplin Madison, den sie mit Franziska Brauße aus Öschelbronn hinter sich gebracht hat. Zwölfter Platz. Es lief nicht so gut, weil dieses Zweier-Teamfahren über 120 Runden für beide eher ein Nebenaspekt des olympischen Abenteuers war.

"Ich hatte nicht die besten Beine", sagt Lisa Klein, 25, Radsportlerin aus Lauterbach. "Das hat mich gestresst, dass ich nicht so gut vorbereitet war." Sie hadert und grämt sich. "Es fehlte die Erfahrung, da muss man einfach selbstkritisch bleiben." Erst ein paar Sätze weiter erwähnt sie, dass auch der große Sieg Kraft gekostet haben könnte, der Gold-Gewinn mit dem Vierer in Weltrekordzeit am Dienstag. Und auch der Rest der drei Wochen in der olympischen Radsport-Enklave, die sie jetzt hinter sich gebracht hat.

Es ist bei den Spielen von Tokio, als friste der Radsport sein eigenes olympisches Dasein. Denn in Tokio selbst gab es nur die BMX-Bewerbe. Die Straßen- und Mountainbike-Rennen waren etwa 120 Kilometer entfernt in der Präfektur Shizuoka am Fuji, dem heiligen Berg Japans. Und die Bahnrennen, in denen am Wochenende die letzten Entscheidungen fallen, finden auch hier statt. Abgelegen, in Izu, einer weitläufigen Stadt mit nur 28 000 Menschen auf 364 Quadratkilometern.

Der internationale Radsportverband UCI war erst gar nicht begeistert von der Idee, seinen olympischen Kernsport hierher zu verlegen. Aber am Ende setzten sich die Japaner durch. Sie mussten die Olympia-Kosten drücken. Das Bahnradfahren in den ländlichen Raum zu geben, wo seit 2011 ein neues Velodrom stand, war bei weitem billiger als der ursprüngliche Plan, für 100 Millionen Dollar eine neue Radsporthalle ins Gebiet der Hauptstadt zu setzen.

Und jetzt sind die Radsportler also hier, in der üppigen Natur Shizuokas, wie auf ihrem eigenen Planeten. Lisa Klein hat das gefallen. Sie kam in den vollen Genuss des Radsportprogramms, weil sie auch auf der Straße startete. Im Zeitfahren, 13. Platz. Sie war deshalb zunächst mit den anderen Straßenfahrerinnen und -fahrern in einem Hotel in Gotemba untergebracht, nahe der Wettkampfstrecke am Fuji International Speedway. "Das war wirklich schön, da kann man nicht meckern." Dann ging es weiter ins sogenannte Cycling Village beim Velodrom. Ins Grüne. "Ich hab' mal gesagt: in den Dschungel", sagt Lisa Klein.

Detailansicht öffnen Wie auf einem eigenen Planeten: Das Velordrom in Izu war schon vor den Spielen da. (Foto: Christian Kober/Robertharding/Imago)

Die Bedenken der UCI kann man verstehen. Von Tokio aus ist es ein etwas umständlicher Weg nach Izu. Der Shinkansen Richtung Osaka rauscht aus den Häuserschluchten der Riesenstadt hinaus, durch die Präfektur Kanagawa und hinein in die Hügel Shizuokas. Der vorletzte Halt ist Atami, ein idyllischer Kurort, der Anfang Juli auf schreckliche Weise in die Schlagzeilen kam. Starker Regen hatte eine mächtige Schlammlawine ausgelöst. Zehn Menschen starben.

Am Bahnhof von Mishima hängen die Banner der Spiele. An einem kleinen Stand überreicht eine Frau einen "Tokyo2020"-Pin, und eine Gruppe von Volunteers wartet darauf, Ankömmlingen zu helfen. "Es kommen nicht viele her", sagt eine Frau aus der Gruppe, "es ist traurig." Allerdings wirkt sie nicht sehr traurig, und sie hat viel Zeit, einzelne Reporter zum Shuttle-Bus zu begleiten. Der fährt eine Stunde an Reisfeldern und Dörfern vorbei über Serpentinen tiefer in die grünen Hügel hinein. Bis irgendwann die silberne Kuppel des Velodroms zwischen den Bäumen aufragt.

"Die Geräuschkulisse von den Tieren ist der Wahnsinn", sagt Lisa Klein. Sie meint die Geräuschkulisse rund um das Cycling-Village, wo sie in den Tagen der Bahnwettkämpfe mit drei Teamkolleginnen ein Apartment mit zwei Etagen teilte. "Es war kein Luxus, aber die Leute haben sich Mühe gegeben." Andere im deutschen Team waren weniger höflich. "Sehr trist", "klein" und "unterirdisch" nannte der viermalige Olympia-Teilnehmer Maximilian Levy aus Berlin zu Beginn der Bahnwettkämpfe das Dorf. Es war, als wollte er sagen: Stell dir vor, du bist bei Olympia und merkst es nicht.

Hier wird mit Applaus gefahren: Zuschauer sind erlaubt

Das Velodrom sieht aus wie ein extrabreites Silo mit gewölbtem Dach. Drinnen ist es, als hätte man die üppige Natur Shizuokas hinter sich gelassen. Unter gleißenden Deckenlichtern erstreckt sich eine makellose Radbahn aus sibirischer Kiefer, dazwischen der dicht besetzte Materialpark, in dem Sportler und Mechaniker die Rennen vorbereiten. Die Pressetribüne ist voll, Kameras verfolgen die atemlosen Fahrten. Weil in der Präfektur Shizuoka kein höchster Corona-Notstand herrscht, dürfen sogar bis zu 1800 Zuschauer in die Arena mit ihren 3600 Plätzen kommen. Und auf der Bahn prangen die fünf Ringe. Olympia. Eindeutig.

Die Sportlerinnen und Sportler merken es schon daran, dass alles, was ihnen hier, im entfernten Izu, gelingt oder misslingt, ein größeres Echo hat als sonst. Oder hätte es genauso reges Interesse gefunden, wenn Emma Hinze, die dreimalige Weltmeisterin von 2020, Silber-Gewinnerin im Teamsprint, und ihre jüngere Teamsprint-Kollegin Lea Sophie Friedrich bei irgendeiner normalen WM im Keirin im Halbfinale bzw. Viertelfinale ausgeschieden wären? Am Donnerstag war ihnen das passiert. Am Freitag schaute man deshalb besonders genau hin, wie sie die ersten Runden im Sprintturnier nahmen, in dem es am Sonntag um die Medaillen geht. Beide kamen souverän weiter. Später wurde Lea Sophie Friedrich sogar gefragt, ob der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) einen zusätzlichen Trainer für die Bahnsparte einstellen sollte. Sie sagte: "Ja."

Trotzdem: Wird ein Ort schon olympisch, bloß weil man in irgendeiner Halle irgendwo nahe dem eigentlichen Spiele-Standort das Ringe-Logo aufmalt und mehr Medienschaffende zusammenkommen? "Ich wäre gerne im Olympischen Dorf gewesen", sagt Lea Sophie Friedrich, 21, "andererseits ist es ganz gut, dass man nicht so doll abgelenkt wird von anderen Sachen." Glaubt sie zumindest. "Ich weiß es ja nicht, es sind meine ersten Olympischen Spiele."

Und Lisa Klein? Das Olympische Dorf in Tokio an der Waterfront hat ihr gefallen. "Tolles Feeling, direkt am Wasser." Eine Nacht war sie nur dort. "Zum Glück", findet sie, immerhin hatte sie Leistungen zu bringen, da war es wichtig, nicht jeden Tag 120 Kilometer anreisen zu müssen. Eine Olympia-Starterin zu sein, heißt auch, zweckmäßig zu denken. Man ist schließlich nicht zum reinen Vergnügen bei den Spielen. Und deshalb redet sie am Ende doch noch von ihrem Olympiasieg im Bahnvierer mit Lisa Brennauer, Franziska Brauße und Mieke Kröger. Zumindest ein bisschen im nachdenklichen Rückblick auf ihre Leistungen im Zeitfahren, im Vierer und im Madison.

"Die anderen beiden Sachen bin ich nicht so gut gefahren", sagt sie, "aber eins richtig. Das zeigt mir für die Zukunft, ich gehe lieber eins richtig an." Das Leben geht weiter auf dem entfernten Planeten de Bahnradsports.