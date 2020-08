An ihrem 70. Geburtstag tobt in der Formel 1 der Streit über die Sanktionen für das Team in Pink - aber auch über das Concorde Agreement.

Von Elmar Brümmer, Silverstone/München

Dieses Wochenende sollte eigentlich ein harmonisches werden. Eines, an dem die Formel 1 ihren 70. Geburtstag mit einem eigenen Rennen nachfeiert. Aber statt heiterer Stimmung herrscht auf dem Silverstone Circuit nun ordentlich Zoff. Ausgelöst vom RP20, jenem Wagen, den Racing Point für diese Saison auf die Strecken schickt. Das pinkfarbene Auto ist eine Kopie des Vorjahres-Silberpfeils von Mercedes. Und weil offenbar die Bremsbelüftungsschächte entgegen den Regularien eins zu eins nachgebaut wurden, hat der Automobilweltverband Fia am Freitag geurteilt: Pro Auto werden Racing Point 7,5 Punkte in der Konstrukteurswertung abgezogen und wird ein Bußgeld von 200 000 Euro verhängt.

Racing Point darf die beanstandeten Schächte trotzdem weiterhin einsetzen. Typische Formel-1-Logik, basierend auf einem komplizierten Reglement, das aus einem sportlichen und einem technischen Teil besteht. Der Konkurrenz gefällt das gar nicht. "Das ergibt für mich keinen Sinn, das ist auch nicht fair in diesem Sport", sagte McLaren-Motorsportchef Zak Brown. Die Antwort von Racing Point kam prompt: "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht, null", sagte Teamchef Otmar Szafnauer. "Ich bin überrascht, wie wenig er über die Regeln der Formel 1 weiß."

Der Fall erinnert ein wenig an den Ferrari-Wundermotor, der im Winter beanstandet worden war. Als illegal darf man ihn offiziell nicht bezeichnen, denn die Scuderia und die Fia haben sich gegen Zahlung einer Buße in mehrstelliger Millionenhöhe auf Stillschweigen geeinigt. Auch im aktuellen Fall sehen die Funktionäre nicht besonders gut aus: Sie hatten die fraglichen Teile von Racing Point bei einem Fabrikbesuch im Februar inspiziert.

Ferrari, McLaren, Renault und Williams haben am Samstagvormittag erklärt, in Berufung gehen zu wollen. "Wir akzeptieren, dass man sich in der Formel 1 etwas voneinander abschaut, aber nicht, dass das ganze Auto kopiert wird", sagte Renault-Teamchef Cyril Abiteboul. Die Rennställe wollen erreichen, dass Racing Point die Bremsbelüftungen nicht mehr verwenden darf, was einen großen Rückschlag für das Aufsteiger-Team bedeuten würde. Am liebsten würden sie das ganze Auto verbieten lassen. Der verurteilte Rennstall selbst protestiert ebenso, er möchte sich von den Copyshop-Vorwürfen reinwaschen.

Und während Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff eine "kleine Revolution" der Rivalen wähnt, "weil sie nicht die Leistung bringen wie Racing Point", ist er noch in einen anderen Konflikt involviert, der schon länger schwelt und nun neu eskaliert: zwischen seinem Team und Ferrari. Branchenüblich wird nicht offen gekämpft, es gibt verdeckte Anschuldigungen. So bemüht sich die eine Fraktion, Wolff in die Rolle eines Mitwissers im Thema Racing Point zu drängen. Der Weltmeister-Rennstall wiederum droht damit, das neue Formel-1-Grundgesetz namens Concorde Agreement, das die Verteilung der Einnahmen regelt, nicht zu unterzeichnen.

Mercedes ist seiner Ansicht nach bei der neuen Regelung der Preisgeldvergabe das "größte Opfer" und Ferrari sei einmal mehr darin finanziell bevorteilt. "Wir haben den Eindruck, dass wir nicht so behandelt wurden, wie wir sollten, und deshalb gibt es noch eine Menge rechtlicher Themen für uns", sagte Wolff und meinte später, er sehe insgesamt "keine großen Hürden, man muss sich nur zusammensetzen." Wenn man ein "vernünftiges Concorde Agreement" erziele, "dann ist das auf jeden Fall ein Sport, in dem wir bleiben wollen."