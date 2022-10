Von Stefan Galler

Um gleich mal eines klarzustellen: Quidditch wird im richtigen Leben nicht wie in den Harry-Potter-Büchern auf fliegenden Besen gespielt. Es ist also keineswegs so, dass Bibi Blocksberg oder die Ehrlich Brothers am Spielfeldrand stehen und die Spieler mit ihren mehr oder weniger starken Zauberkräften in die Luft bugsieren. Nein, die Sportler sind nicht über, sondern auf der Erde. Sie laufen auf dem 60 mal 33 Meter langen Spielfeld umher - aber immerhin mit einer Art Besen zwischen den Beinen, der eigentlich eine biegsame und dadurch weitgehend ungefährliche Plastikstange ist. Dieses Requisit macht das Spiel komplexer, alleine schon, weil der "Besen" nicht herunterfallen darf, was das Fangen des Balls erheblich erschwert.