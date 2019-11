Valtteri Bottas hat sich die Pole Position für den Großen Preis der USA gesichert. Der Finne fuhr am Samstag im texanischen Austin in 1:32,209 Minuten die schnellste Runde und geht am Sonntag von der ersten Startposition in das Formel-1-Rennen. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel aus Heppenheim wurde im Ferrari Zweiter, Rang drei belegte der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Weltmeister Lewis Hamilton steuerte den zweiten Silberpfeil auf den fünften Platz. Nico Hülkenberg aus Emmerich wurde im Renault Elfter. Hamilton reicht bereits ein achter Platz, um vorzeitig zum sechsten Mal Weltmeister zu werden. Drei Rennen vor dem Saisonende hat der Brite 363 Punkte auf seinem Konto. Dahinter folgen Bottas (289), Charles Leclerc (236) und Vettel (230).