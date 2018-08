25. August 2018, 22:04 Uhr Qualifying in Belgien Pakt mit dem Regengott

Ferrari dominiert lange in Spa - bis der Regen einsetzt. Dann übernimmt Lewis Hamilton die Kontrolle und verdrängt Sebastian Vettel auf Platz zwei.

Von Philipp Schneider, Spa-Francorchamps

Der Asphalt auf der Zielgeraden war schon wieder vollständig getrocknet, als Lewis Hamilton am Samstagnachmittag über die Strecke hüpfte. Auf und ab sprang er vor Freude, hinüber zur Haupttribüne, wie als hätte er Sprungfedern in den Fußgelenken. Es war der Tanz, den Hamilton gerne zeigt, wenn er gerade nicht nur Sebastian Vettel geschockt, sondern sich mal wieder selber überrascht hat. Und sehr oft hat es dann vorher geregnet. Als wäre der Engländer einen Pakt mit dem Regengott eingegangen.

Pünktlich zum Start des dritten Qualifying-Abschnitts klatschten in Spa-Francorchamps die Regentropfen auf die Strecke, die Fahrer wechselten auf Intermediate-Reifen, um sich auf die rutschigen Bedingungen in den Ardennen einzurichten. Aber das allein half keinem. Die Bedingungen waren noch etwas anspruchsvoller. "Es war kein Regen, es war nicht trocken. Es war etwas dazwischen", urteilte Vettel, der nach Ende der Zeitenjagd zunächst noch eine Weile im Ferrari sitzen blieb, bevor er ausstieg, um sich der Frage-und-Antwort-Runde zu stellen, die ja durchaus etwas nervig sein kann, wenn einem der größte Konkurrent in seinem letzten Versuch soeben noch die Pole Position entrissen hatte. Genau das hatte Hamilton getan. Anschließend sprach er von einer der härtesten Qualifying-Sessions seiner Karriere. "Die Strecke sah an manchen Stellen trocken aus, war dort in Wahrheit aber noch nass."

In allen drei Trainingseinheiten war ein Ferrari der Schnellste gewesen, in der am Samstagvormittag Vettel. "Ich war vielleicht nicht ruhig genug im Auto, aber wir sollten für das Rennen gut gerüstet sein", sagte er - und sprach davon, dass das "Timing" der Scuderia nicht optimal gewesen sei. "In der entscheidenden letzten Runde ist mir die Elektro-Energie ausgegangen. Das hätten wir etwas besser managen können. Dann wäre noch etwas mehr drin gewesen", sagte er. War es aber nicht.

Vettel ist "völlig baff", dass seine Batterie leer ist

In der Theorie hätte Vettel am Ende der Qualifikation sogar einen Vorteil gegenüber Hamilton gehabt, weil er auf der wieder abtrockenden Strecke deutlich später noch eine Runde fahren konnte. "Alle Runden vor der letzten sind irrelevant, deshalb hebt man sich alles für den letzten Versuch auf und versucht bis dahin, einfach die Reifen auf Temperatur zu halten", sagte Vettel. Aber der Plan ging nicht auf. Pro Runde steht den Piloten nur eine beschränkte Menge an elektrischer Energie zur Verfügung. Prinzipiell sind die Fahrer selbst dafür verantwortlich, die Batterie, die beim Bremsen geladen wird, so zu kontrollieren, dass sie im entscheidenden Moment die größte Unterstützung bietet. "Ich habe die Batterie selbst gemanagt", sagte Hamilton. Man sah ihm die Freude deutlich an.

Während also Vettel seinen letzten Versuch auf der weiter abgetrockneten Piste mit halber Energie unternahm, sauste Hamilton mit voller Kraft über die Linie, als die Bedingungen am besten waren. Mehr als sieben Zehntelsekunden war er schneller als Vettel und freute sich über seine 78. Pole Position und die fünfte in Spa. "Wenn es so plötzlich anfängt zu regnen, ist natürlich Konfusion", klagte Vettel noch. Er sei im Auto "völlig baff" gewesen, als er vor seiner letzten Runde "über die Linie fuhr und sah, dass ich keine volle elektrische Leistung hatte. Das war kein schönes Ende für eine bis dahin schöne Qualifikation."

Eine ungewöhnlich schöne Qualifikation erlebte das an diesem Wochenende gegründete Team Racing Point, das erst in letzter Minute die Zulassung als Nachfolger des insolventen Rennstalls Force India (siehe nebenstehenden Text) bekommen hatte: Der Franzose Esteban Ocon, der voraussichtlich schon sehr bald sein Cockpit räumen muss für den gegenwärtigen Williams-Piloten Lance Stroll, dessen Vater Force India gekauft hat, nutzte die Konfusion im Regen zur Fahrt auf den dritten Platz. Und weil sein Teamkollege Sergio Perez Vierter wurde, steht nun am Sonntag beim Rennen in Belgien ein Team in der zweiten Startreihe, das es am Donnerstag noch nicht gab.