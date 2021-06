Max Verstappen hat seinem Rivalen Lewis Hamilton die nächste Niederlage verpasst. Der WM-Spitzenreiter holte sich am Samstag souverän die Pole Position für das siebte Saisonrennen in Le Castellet (15.00 Uhr/Sky). Weltmeister Hamilton musste sich im Silberpfeil mit Rang zwei begnügen, nachdem Mercedes ein Komplett-Umbau an Hamiltons Wagen vorgenommen hatte, Teamkollege Valtteri Bottas wurde Dritter. "Ein blaues Auge. Wir müssen analysieren, das ist eine Strecke, die uns eigentlich liegen sollte", sagte Teamchef Toto Wolff dem Pay-TV-Sender Sky. Für den siebten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) erwartet der Titelverteidiger nun "harte Zweikämpfe".

Für Sebastian Vettel setzte es nach dem jüngsten Aufwärtstrend einen Dämpfer. Trotz einer Steigerung im Vergleich zu den Trainingsrunden kam Vettel nicht über Platz zwölf hinaus. Neuling Mick Schumacher schaffte es zwar erstmals in den zweiten Durchgang der Qualifikation, sein Unfall sorgte allerdings auch zuvor für einen Abbruch der ersten Einheit. Wegen der Schäden an seinem Haas-Rennwagen konnte er dann nicht mehr aus der Garage fahren und belegte Rang 15. "Man kriegt einen Kuchen, aber man darf ihn nicht essen. So fühlt sich das an", sagte Schumacher.