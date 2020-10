Meldungen in der Übersicht

Fußball-EM, Qualifikation: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der EM im Sommer 2021 in der Gruppenphase auf Island oder Ungarn. Das steht nach den ersten Play-off-Partien am Donnerstagabend fest. Island bezwang Rumänien dank eines Doppelpacks des ehemaligen Hoffenheimer Bundesligaprofis Gylfi Sigurdsson mit 2:1 (2:0), Ungarn setzte sich 3:1 (2:0) in Bulgarien durch. Dabei zählte der Leipziger Willi Orban zu den Torschützen. Dagegen ist Stürmer Erling Haaland bei der EM (11. Juni bis 11. Juli 2021) nur Zuschauer. Der Dortmunder Bundesligaprofi verlor mit Norwegen in den EM-Play-offs gegen Serbien mit 1:2 (1:1) nach Verlängerung und verpasste damit die Teilnahme an der Endrunde. Die Serben sind ihrerseits bei der EM ein möglicher Gruppengegner von England, Vizeweltmeister Kroatien und Tschechien.

Fußball, Länderspiele: Englands Fußball-Nationalmannschaft hat in den Donnerstag-Länderspielen als einziges Schwergewicht überzeugen können. Während die Three Lions im britischen Duell mit Wales zu einem souveränen 3:0 (1:0) kamen, offenbarten der Weltranglistenerste Belgien beim 1:1 (0:0) gegen die Elfenbeinküste und der frühere WM-Gastgeber Russland beim 1:2 (0:1) gegen Schweden vor den anstehenden Nations-League-Spielen noch einige Probleme.

England gab sich trotz fehlender Spitzenkräfte keine Blöße. Dominic Calvert-Lewin (26.), Conor Coady (53,) und Danny Ings (63.) stellten den ungefährdeten Erfolg sicher. Ohne Topspieler wie Eden Hazard und Kevin De Bruyne tat sich Belgien schwer. Der Führungstreffer des früheren Dortmunder Bundesliga-Profis Michy Batshuayi (60.) reichte den Belgiern, die mit Bundesliga-Profi Dedryck Boyata von Hertha BSC in der Anfangsformation angetreten waren, nicht zum erhofften Erfolgserlebnis. Die Gäste kamen vier Minuten vor dem Abpfiff durch einen Strafstoß zum Ausgleich.

Überhaupt keinen Grund zu Optimismus hatte Russland. Für Schweden entschieden der ehemalige Dortmunder Alexander Isak (21.) und Matthias Johansson (73.) das Duell der EM-Teilnehmer. Alexander Sobolew konnte für die Russen in der Nachspielzeit lediglich noch verkürzen (90.+3).

Fußball, deutsche Mannschaft: Bundestrainer Joachim Löw kann in den Nations-League-Spielen am Samstag in Kiew gegen Gastgeber Ukraine und drei Tage später in Köln gegen die Schweiz (beide 20.45 Uhr/ARD) wieder mit Toni Kroos und Timo Werner planen. Die beiden Stammkräfte gehören dem von Löw am Donnerstag verkündeten 23er-Aufgebot an. Dagegen strich der Bundestrainer Benjamin Henrichs, Nico Schulz, Niklas Stark, Nadiem Amiri und Mahmoud Dahoud aus seinem Kader. Alle waren noch am Mittwoch im Länderspiel gegen die Türkei (3:3) zum Einsatz gekommen. Neben Kroos (Verletzung am linken mittleren Gesäßmuskel) und Werner (Infekt) kehren auch die Bayern-Stars um Manuel Neuer und Joshua Kimmich sowie die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann zurück.

"Für die beiden Spiele in der Ukraine und gegen die Schweiz haben wir uns viel vorgenommen. Klar ist, dass wir nun auch Punkte in der Nations League holen wollen. Wir wollen uns endlich wieder mit Siegen belohnen für den Aufwand, den wir betreiben", sagte Löw.

Das deutsche Aufgebot für die Nations-League-Spiele:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (beide RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (alle Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)