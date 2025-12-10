Es ist nicht bekannt, ob Jan-Christian Dreesen das Angebot wirklich angenommen hätte, ihm kam etwas dazwischen. Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern vor drei Jahren war seine Abschiedsvorstellung als Finanzvorstand, es gab viel Applaus und eine bemerkenswerte Rede des Ultras Fabian Stammberger aus der Südkurve. Dieser sprach eine Einladung an Dreesen aus: „Falls Sie mal einen Platz im Stadion suchen, wissen Sie, wo Sie sich melden können.“
MeinungFanszene:Pyrotechnik, die unendliche Debatte des deutschen Fußballs
Kommentar von Sebastian Fischer
Lesezeit: 2 Min.
Fackelshow in München, Fackelwurf in Barcelona: Erneut wird im deutschen Fußball über Pyrotechnik diskutiert. Und mal wieder mit einem Fokus, der nicht zu einer Lösung führen dürfte.
Taktik des FC Bayern:Kompany-Ball
Wie funktioniert das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany – und was macht es besonders? Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.
Lesen Sie mehr zum Thema