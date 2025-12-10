Es ist nicht bekannt, ob Jan-Christian Dreesen das Angebot wirklich angenommen hätte, ihm kam etwas dazwischen. Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern vor drei Jahren war seine Abschiedsvorstellung als Finanzvorstand, es gab viel Applaus und eine bemerkenswerte Rede des Ultras Fabian Stammberger aus der Südkurve. Dieser sprach eine Einladung an Dreesen aus: „Falls Sie mal einen Platz im Stadion suchen, wissen Sie, wo Sie sich melden können.“