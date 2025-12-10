Zum Hauptinhalt springen

MeinungFanszene:Pyrotechnik, die unendliche Debatte des deutschen Fußballs

Kommentar von Sebastian Fischer

Lesezeit: 2 Min.

Rauchschwaden in der Münchner Arena: Fans des FC Bayern zünden im Spiel gegen Sporting Lissabon Pyrotechnik im Fanblock.
Rauchschwaden in der Münchner Arena: Fans des FC Bayern zünden im Spiel gegen Sporting Lissabon Pyrotechnik im Fanblock. (Foto: Tom Weller/dpa)

Fackelshow in München, Fackelwurf in Barcelona: Erneut wird im deutschen Fußball über Pyrotechnik diskutiert. Und mal wieder mit einem Fokus, der nicht zu einer Lösung führen dürfte.

Es ist nicht bekannt, ob Jan-Christian Dreesen das Angebot wirklich angenommen hätte, ihm kam etwas dazwischen. Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern vor drei Jahren war seine Abschiedsvorstellung als Finanzvorstand, es gab viel Applaus und eine bemerkenswerte Rede des Ultras Fabian Stammberger aus der Südkurve. Dieser sprach eine Einladung an Dreesen aus: „Falls Sie mal einen Platz im Stadion suchen, wissen Sie, wo Sie sich melden können.“

