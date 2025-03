An kreativen Ideen mangelt es Russlands Fußball-Kreisen gerade nicht, wenn sie über die WM 2026 debattieren. In rund anderthalb Wochen beginnt für die Hälfte von Europas Nationalteams die Qualifikation für das Turnier in den USA. Die russische Sbornaja fehlt zwar, weil der Nationalverband wegen des Angriffes auf die Ukraine aktuell suspendiert ist. Aber in Anbetracht des Kriegsverlaufs und der globalen geopolitischen Entwicklungen schöpft so manch einer wieder Hoffnung.