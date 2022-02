Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist im französischen Pokal überraschend ausgeschieden. Trotz des Comebacks von Lionel Messi und klarer Überlegenheit unterlag PSG im Spitzenspiel des Achtelfinales OGC Nizza im Elfmeterschießen 5:6. Nach 90 Minuten stand es 0:0, in der Nachspielzeit traf Kylian Mbappe für PSG nur die Latte, danach ging es ohne Verlängerung ins Elfmeterschießen. Dort fiel die Entscheidung, als PSG-Talent Xavi mit dem 14. Elfmeter an Nizzas Torhüter Marcin Bulka scheiterte. Unmittelbar davor hatte für Nizza der frühere FC-Bayern-Verteidiger Dante mit einem frechen Lupfer in die Tormitte verwandelt. Nizza, in der Liga Zweiter hinter Paris, trifft nun im Viertelfinale auf Olympique Marseille.