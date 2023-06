Von Javier Cáceres

Frankreich zählt nicht zu den Gebieten des Planeten, die regelmäßig von Erschütterungen heimgesucht werden. Aber am Dienstag lasen sich die Zeitungen, die an den Pariser Kiosken auslagen, fast so, als hätte es am Vorabend gebebt wie 1755 in Lissabon.