Von Philipp Selldorf, Paris

Es ging auf ein Uhr nachts zu, aber in der Brasserie an der Porte Molitor herrschte weiterhin Hochbetrieb. Die Stimmung am Platz und auf den Straßen war ausgesprochen fröhlich, Feuerwerk stieg auf, auf dem Trottoir zündeten zwei junge Kerle Bengalos, die Leute im Lokal applaudierten und stimmten das Lied an, das ein paar Meter weiter im Prinzenparkstadion der Hit des Abends gewesen war. Aber war Paris Saint-Germain denn nicht soeben torlos aus dem Wettbewerb geschieden?