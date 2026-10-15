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Manchester City in der Champions LeagueAuf dem Platz endet die Nachsicht von PSG

Lesezeit: 3 Min.

Der Weltfußballer Ousmane Dembélé und sein Kronprinz Désiré Doué: Beide zelebrierten gegen Manchester City famosen Fußball.
Der Weltfußballer Ousmane Dembélé und sein Kronprinz Désiré Doué: Beide zelebrierten gegen Manchester City famosen Fußball.
Oli Scarff/AFP

Die aus Katar alimentierten Pariser halten sich beim 4:2 in Manchester mit Äußerungen im City-Betrugsfall zurück. Dafür spielen sie so großartig auf, dass ihnen der dritte Königsklassen-Titel in Serie zuzutrauen ist.

Von Sven Haist, Manchester

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Bis auf das Ergebnis dürfte sich Manchester City das erste Heimspiel nach der aufsehenerregenden Niederlage im Schiedsspruch der Premier League so vorgestellt haben. Paris Saint-Germain erwies sich in der Champions League als der erwartbar vornehme Gast, der sich jegliche Kommentare zu den Betrugspraktiken des aus Abu Dhabi kontrollierten Vereins verkniff. Weder Schmähplakate noch Schmähgesänge waren im Stadion zu vernehmen. Das Verhalten der Pariser am Mittwochabend bildete einen klaren Kontrast zum jüngsten Liga-Auswärtsspiel der Citizens beim FC Liverpool.

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