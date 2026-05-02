Zum Hauptinhalt springen

Internationaler FußballPSG spielt nur 2:2 gegen Lorient

Desiré Doué und PSG haben den Titel in Frankreich noch nicht sicher
Desiré Doué und PSG haben den Titel in Frankreich noch nicht sicher Franck Fife/AFP

Wie der FC Bayern verpasst auch Paris Saint-Germain vor dem Rückspiel in der Champions League einen Sieg in der Liga.

Paris Saint-Germain hat die Generalprobe fürs Champions-League-Duell mit Bayern München verpatzt. Eine B-Elf des französischen Fußballmeisters kam nur zu einem 2:2 (1:1) gegen den FC Lorient. Stars wie Ousmane Dembélé, Chwitscha Kwarazchelia, Marquinhos oder Joao Neves saßen nur auf der Bank. Mit einem Sieg wäre PSG dem erneuten Titelgewinn einen weiteren Schritt nähergekommen.

Doch Tore von Ibrahim Mbaye (6.) und Warren Zaire-Emery (62.) genügten nicht, weil Lorient durch Pablo Pagis (12.) und Aiyegun Tosin (78.) konterte.

Im Halbfinale der Königsklasse reist PSG am Mittwoch (21 Uhr/Dazn) zum Rückspiel nach München. Den ersten Vergleich hatte der Titelverteidiger in einem aberwitzigen Schlagabtausch mit 5:4 gewonnen.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

3:3 gegen den FC Bayern
:Heidenheims verflixte 100. Minute

Der Tabellenletzte führt 3:2 in München, dann zieht Michael Olise mit der letzten Aktion noch mal ab. Die Partie reiht sich ein in die Serie der jüngsten Münchner Spektakelspiele – und sorgt dafür, dass Jupp Heynckes einen Rekord behält.

SZ PlusVon Maik Rosner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite