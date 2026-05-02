Paris Saint-Germain hat die Generalprobe fürs Champions-League-Duell mit Bayern München verpatzt. Eine B-Elf des französischen Fußballmeisters kam nur zu einem 2:2 (1:1) gegen den FC Lorient. Stars wie Ousmane Dembélé, Chwitscha Kwarazchelia, Marquinhos oder Joao Neves saßen nur auf der Bank. Mit einem Sieg wäre PSG dem erneuten Titelgewinn einen weiteren Schritt nähergekommen.

Doch Tore von Ibrahim Mbaye (6.) und Warren Zaire-Emery (62.) genügten nicht, weil Lorient durch Pablo Pagis (12.) und Aiyegun Tosin (78.) konterte.

Im Halbfinale der Königsklasse reist PSG am Mittwoch (21 Uhr/Dazn) zum Rückspiel nach München. Den ersten Vergleich hatte der Titelverteidiger in einem aberwitzigen Schlagabtausch mit 5:4 gewonnen.