Katar und Paris Saint-Germain:Das Grummeln am Golf wird lauter

Von Oliver Meiler, Paris

Ausländische Großinvestoren im internationalen Fußballgeschäft treten sehr unterschiedlich auf. Die meisten geben sich eher diskret als Kulissenschieber – im Hintergrund. Nasser al-Khelaïfi, Freund des Emirs von Katar und in dessen Namen seit 2011 Präsident von PSG, ist da anders. Der frühere Tennisspieler, Rechtshänder, beste Platzierung als Nummer 995 der Weltrangliste, ist gar eine ständige, prominente Präsenz in Paris, eingeführt in alle Machtzirkel, per Du mit einem Haufen Leuten, er scheut sich vor keiner Bühne. NAK, wie er der Einfachheit genannt wird, spricht mittlerweile recht gut Französisch, nur die Artikel verhaut er noch gelegentlich. Der 51-jährige Geschäftsmann ist der heimliche Boss des französischen Vereinsfußballs. Denn was wäre der ohne die Millionen – ach was: die Milliarden – aus Katar?