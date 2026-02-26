Monaco bringt PSG in Not

PSG, von der Souveränität der Vorsaison aktuell weit entfernt, kam im Rückspiel des Ligue-1-Duells mit AS Monaco zu Hause zu einem 2:2, das nach dem ebenfalls engen 3:2 im Hinspiel knapp ausreichte für die Runde der Top 16. Nachdem Monaco kurz vor der Pause durch Maghnes Akliouche in Führung gegangen war, profitierte Paris – wie im Hinspiel – von einem Platzverweis des Gegners. Direkt nach der gelb-roten Karte gegen Mamadou Coulibaly (59.) glich PSG in Folge des fälligen Freistoßes durch Marquinhos aus, Khvicha Kvaratskhelia ließ wenig später das 2:1 (66.) folgen. Aber auch das brachte keine Sicherheit, nach dem späten 2:2 (90.+1) durch Jordan Teze hatte Monaco sogar dicke Chancen auf ein drittes Tor und die Verlängerung – in buchstäblich letzter Sekunde köpfte Wout Faes eine Freistoßflanke knapp neben das Pariser Tor. Im Achtelfinale trifft der Titelverteidiger nun auf Chelsea oder Barcelona.