Reaktionen zum Abbruch des Champions-League-Spiels Paris Saint-Germain gegen Basaksehir nach einem Rassismusvorwurf gegen den Vierten Offiziellen:

"Heute Abend haben Sportler, Athleten eine historische Entscheidung getroffen gegenüber einer Einstellung, die sie als inakzeptabel beurteilt haben... Ich kann die starke Symbolik ihrer Geste und ihrer Solidarität nur begrüßen." (Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu)

"Say no to Racism. M. Webo we are with you" (Sag nein zu Rassismus. Wir sind bei dir) (PSG-Profi Kylian Mbappé)

"Jegliche Form des Rassismus widerspricht den Werten von Paris Saint-Germain, dem Vorsitzenden des Clubs, seinen Angestellten und Spielern." (Paris Saint-Germain via Twitter)

"Diskriminierung hat keinen Platz. Nicht im Fußball, nicht auf der Welt" (Nationalspieler und PSG-Profi Thilo Kehrer via Instagram)

"BLACK LIVES MATTER" (Schwarze Leben zählen) (PSG-Profi Neymar via Twitter)

"Wir sind bedingungslos gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport und in allen Lebensbereichen." (Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der eng mit dem Klub Basaksehir verbunden ist)

"Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form hat keinen Platz im Fußball." (Die Europäische Fußball-Union Uefa)

"Das verurteile ich aufs Schärfste. Wir leben in einer bunten Gesellschaft, das ist auch gut so, so etwas sollte nicht passieren, nicht auf dem Fußballplatz und auch sonst nirgendwo." (Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig)