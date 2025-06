In Paris entlädt sich ein Fest, wie es die Stadt selten erlebt hat – mit den fast unvermeidlichen Nebeneffekten: Die Polizei nimmt an die 300 Personen fest, anderswo kommt es zu gefährlichen Szenen.

Von Oliver Meiler, Paris

Eine Nacht wie keine, mit viel Freude und Feuerwerk und dreihundert Festnahmen. Paris feiert den Sieg in der Champions League mit derselben Intensität, wie es in München gespielt hat, und wenn man die Analogie ins Absurde übertragen wollte: Auch die Plünderungen gehörten dazu. Oder hat PSG dieses Finale in der europäischen Königsklasse etwa nicht mit aller Macht an sich gerissen, mit einem Überfall nach allen Regeln? Legal, klar, und das ist schon ein großer Unterschied.