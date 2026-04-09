Nun kann es keinen Zweifel mehr geben: Paris Saint-Germain ist auch in dieser Saison ein ernst zu nehmender Aspirant auf den Gewinn der Champions League. Und PSG wäre im Falle des Erfolgs nach Real Madrid (2016 bis 2018) erst die zweite Mannschaft, die ihren Erfolg in der Königsklasse im darauffolgenden Jahr wiederholen könnte. Der 2:0 (1:0)-Sieg im Viertelfinalhinspiel gegen den FC Liverpool am Mittwochabend zeigte jedenfalls deutlich, dass der französische Dauer-Meister einige Schwächen, die noch vor wenigen Wochen sichtbar waren, mittlerweile abgestellt hat.