Nun kann es keinen Zweifel mehr geben: Paris Saint-Germain ist auch in dieser Saison ein ernst zu nehmender Aspirant auf den Gewinn der Champions League. Und PSG wäre im Falle des Erfolgs nach Real Madrid (2016 bis 2018) erst die zweite Mannschaft, die ihren Erfolg in der Königsklasse im darauffolgenden Jahr wiederholen könnte. Der 2:0 (1:0)-Sieg im Viertelfinalhinspiel gegen den FC Liverpool am Mittwochabend zeigte jedenfalls deutlich, dass der französische Dauer-Meister einige Schwächen, die noch vor wenigen Wochen sichtbar waren, mittlerweile abgestellt hat.
PSG in der Champions League„Wir hätten mehr Tore schießen müssen“
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Paris Saint-Germain präsentiert sich beim 2:0 gegen Liverpool als klarer Kandidat auf den Champions-League-Titel. Die Spieler ärgern sich nur, dass der Gegner im Rückspiel überhaupt noch eine Chance hat.
Von Stefan Galler, Paris/München
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