Gianluigi „Gigio“ Donnarumma ist ein stiller Mann in einer lauten Welt. Wenigstens nach außen. Selten hört man den Torwart von Paris Saint-Germain und der italienischen Nationalmannschaft mal öffentlich reden, mit seiner tenortiefen Stimme. Kein Lamento in schwierigen Zeiten, und von denen gab es viele, weiß Gott. Auch kein trotziges Triumphgeheul, wenn er seinen vielen Kritikern mal wieder das Maul gestopft hat, mit einer Großleistung. Donnarumma, 26, bleibt leise, es geht ja immer so schnell: rauf und runter, Himmel und Hölle, Welt- und Kreisklasse, Top und Flop in irrwitzig rasender Abfolge – wer weiß das schon besser als Gigio Donnarumma?

Gerade aber ist er ganz oben. Die Zeitung Le Parisien, in der Vergangenheit besonders kritisch mit dem Italiener, beschreibt ihn als„ gottgewollten Retter“ von PSG. Le Monde findet, Paris habe es vor allem seinem Keeper zu verdanken, dass es im Halbfinale der Champions League steht, seinen Paraden und parierten Elfern. L’Équipe nennt ihn die „Lebensversicherung“ seines Vereins. Er ist nun „Gigio III., König von England“, weil er in dieser Saison vor allem englische Teams um den Verstand brachte, Manchester City, Liverpool, Aston Villa und nun auch den FC Arsenal beim Hinspiel in London. Das gewannen die Pariser nur deshalb 1:0, weil sich ihr Torwart einige entscheidende Male im Eins-gegen-Eins den Offensivkräften der Gunners entgegenwarf, Kanonenabwehr sozusagen.

Im Rückspiel im Prinzenpark zählen die Pariser nun also vor allem auf diesen neuen König. Die Fallhöhe ist mal wieder riesig, die Guillotine nie weit. Rauf, runter, ein Leben im Mixer. „Wenn du an deinen Fehlern herumstudierst, bist du tot“, sagte er einmal.

Donnarumma kam in Castellammare di Stabia auf die Welt, einer Arbeiterstadt am schönen Golf von Neapel, zwischen dem Vesuv und Sorrento. Wenn man dort als Kind Fußball spielen will, geht man in die Fußballschule des Club Napoli. Auch Gigios neun Jahre älterer Bruder Antonio war da, auch der war früh überdurchschnittlich groß gewachsen, auch der wurde Torwart. Mit fünf schrieb sich der kleine Donnarumma beim Club Napoli ein. Und weil er bald zeigte, dass er sich trotz seiner imposanten Statur viel schneller hinlegen konnte als die Kleineren, deren Weg zum Boden etwas kürzer war, geriet er ins aufgeregte Gerede der Talentspäher im Land.

Mit vierzehn Jahren wechselte er zur AC Milan, die zahlte für den Teenager aus Castellammare 250 000 Euro. Mailand war eine Welt entfernt von zu Hause, nicht nur geografisch. Doch von Gianluigi Donnarumma hieß es immer, er sei früh reif gewesen, ein Erwachsener im Körper eines Jungen.

Mit 16 Jahren und acht Monaten stand er dann schon zum ersten Mal im Tor der ersten Mannschaft, Herbst 2015, Milan gegen Sassuolo. Er hatte schon diese Ruhe im Auftritt, sie sollte ihn in seiner Karriere auszeichnen und manchmal auch betrügen. Die Nummer drei drehte die Hierarchie um, bald war er die Nummer eins von Milan. Und in Italien hieß es, dem Land sei der Erbe von gleich zwei Glorien des Calcio geboren: von Dino Zoff, Weltmeister 1982, und von Gianluigi „Gigi“ Buffon, Weltmeister 2006. Mehr ging nicht.

Bei Milan startete er durch, bei der EM 2021 war er Italiens Held. Doch nach dem Wechsel zu PSG galt er als Verräter

Donnarumma schickte sich an, Milans Jahrhunderttorwart zu werden. Alles durfte er sich wünschen. Und er wünschte sich unter anderem, dass auch sein Bruder Antonio ein Engagement bekam bei der AC und ein Jahresgehalt von einer Million Euro.

Mit den Füßen, das hieß es schon früh, sei Gianluigi Donnarumma höchstens Mittelmaß: Dieses Klein-Klein des modernen Fußballs beim Aufbau des Spiels aus der Abwehr fiel ihm immer schon schwer. Allerdings hinderte ihn das nie daran, sich mit seiner Seelenruhe in abenteuerliche Dribblings mit heranstürmenden Gegnern zu wagen – nicht immer mit Erfolg, wahrlich nicht. Und so lauerten die Gegner noch aufsässiger am Sechzehner, wie Raubtiere auf ihre Beute. Auf den Rängen: die blanke Angst.

Recht medioker war Donnarumma auch oft, wenn er den Ball aus den Lüften pflücken sollte, über den Köpfen der Spieler, wo er ja mit seiner Größe und dem regelkonformen Gebrauch seiner Hände einen objektiven Vorteil hätte. Es schien ihm der Sinn für das richtige Timing zu fehlen. Aber auf der Torlinie, da waren Donnarummas Reflexe fast immer ganz große Klasse, wider Natur, ein Phänomen. Als Buffon in der Nationalmannschaft aufhörte, war Donnarumma als Nachfolger gesetzt, als Thronfolger, da gab es keine Diskussion.

Dass Italien 2021 Europameister wurde, lag in erster Linie an ihm, an „Gigio“, dem Stillen, dem Seelenruhigen. Die Uefa sollte ihn zum besten Spieler der EM wählen. Bleiben wird eine Bildsequenz ganz am Schluss, nach 120 Minuten im Finale gegen England im Londoner Wembley. Donnarumma hatte gerade seinen zweiten Elfmeter gehalten, den entscheidenden von Bukayo Saka, und drehte mit gesenktem Kopf ab, da stürmten seine Kameraden auf ihn zu. „Ich fragte mich, was rennen die nur wie verrückt auf mich zu?“, sagte er später. Donnarumma war noch vergraben in seiner Konzentration, allein in der einsamen Welt des Torwarts, er hatte beim Elfmeterschießen nicht mitgezählt.

In jenem Sommer verließ er Milan, den Verein seiner Jugend. Die katarischen Besitzer von PSG hatten ihm zehn Millionen Euro Nettogehalt versprochen, Boni nicht eingerechnet, damit er den Bekanntheiten in der Pariser Offensivabteilung, Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé, einen sicheren Rückhalt bot. Für die Milanisti war er nun ein Verräter, einer, der sein Herz dem Kommerz verkauft hatte. „Dollarumma“, so nannten sie ihn. Selbst wenn er für die Azzurri auflief, wurde er ausgepfiffen: Die Milanisti im Stadion warfen mit falschen Banknoten nach dem Capitano der italienischen Nationalmannschaft.

Es wird wohl ein Rätsel bleiben, warum man ausgerechnet diesem jungen, schüchternen Mann nicht verzieh, dass er dem Lockruf der Welt und des Geldes folgte, wie das so viele andere auch tun. Überhaupt: Die Kritik an Donnarumma war immer exzessiv, sie war es auch dann, wenn sie in der Sache fundiert war – immer Blitzableiter, immer Sündenbock.

Auch in Paris war vieles schwierig, Trainer Luis Enrique hatte am Anfang wenig Vertrauen in „Gigio“

Und in Paris ging das weiter. 2022, im Achtelfinale der Champions League gegen Real Madrid, unterlief ihm einer dieser Fehler, die eine Karriere beenden können. Er versuchte, Karim Benzema auszudribbeln, einen Torjäger mit guten Füßen und viel Sinn für seine Beute. Donnarumma vertändelte den Ball, unbeholfen, und Real schoss PSG aus dem Wettbewerb. Diese Szene sollte lange Zeit an ihm haften bleiben, als Illustration dafür, dass er überschätzt sei. Ein „ballerino“, ein Tänzer am Abgrund. Ein „Herr der Schnitzer“.

Vor allem aber festigte sich die These, dass Donnarumma in wichtigen Spielen nie entscheidend sei. Statistisch war das zwar schwer belegbar, aber Statistiken schienen in seinem Fall ohnehin immer eine nebensächliche Rolle zu spielen.

Donnarumma wurde noch stiller, weil er zunächst auch nicht gut Französisch sprach. Das glamouröse Pariser Leben sagte ihm nichts, höchstens ging er mal in jene Pizzeria, die Marco Verratti, der italienische Kollege im Team, in der Stadt eröffnet hatte. Donnarumma lebte zurückgezogen mit seiner Frau in einer Wohnung bei den Champs-Élysées. Sogar als das Paar vor ein paar Jahren einmal überfallen wurde, gefesselt und ausgeraubt, machte er kein großes Ding daraus. Wertgegenstände für eine halbe Million Euro hatten die Diebe mitgenommen. Sie haben Donnarumma auch geschlagen, er musste ins Krankenhaus. Und er? Nichts.

Auf der rechten Wange trägt er jetzt eine große, dunkle Narbe. Geholt hat er sich die im vergangenen Dezember im Spiel gegen Monaco, bei einem schlimmen Zusammenstoß mit Wilfried Singo, dem Verteidiger der Monegassen. Der hatte seinen Fuß nicht rechtzeitig zurückgezogen, die Stollen gruben sich in Donnarummas Gesicht. Zehn Stiche, ein fürchterlicher Anblick. Auf dem Weg in die Garderobe nahm er Singo in den Arm, als wollte er ihn trösten.

Mit Luis Enrique, dem Coach von PSG, war die Beziehung lange schwierig. Enrique traute Gigios Füßen nicht. Es ist erst ein halbes Jahr her, da setzte er Donnarumma auf die Bank und ließ an dessen Stelle den Russen Matwei Safonow spielen – eine Desavouierung im höchsten Grad. Le Parisien berichtete dann, PSG verhandle mit dem jungen Franzosen Lucas Chevalier, dem Torhüter von Lille. In Paris war man also schon dabei, Donnarummas Ära abzuwickeln.

Jetzt ist plötzlich alles anders. Rauf, runter, wieder rauf.

In einer seiner seltenen öffentlichen Verlautbarungen erzählte Donnarumma mal, wie wichtig sein Mentalcoach für ihn sei – eine Italienerin, sie heißt Nicoletta Romanazzi. Sie hat ihm klargemacht, dass er sich nie mit Fehlern aufhalten dürfe, dass er sie aus seinen Gedanken löschen müsse. Sie sagte ihm auch, er solle sich immer vorstellen, dass er in einer großen Blase stehe, einer riesigen Blase, die sein ganzes Tor ausfülle. „Gigio“ in der Blase, die Arme ausgestreckt, die Beine gespreizt, kein Ball kommt an ihm vorbei. Und wenn schon, nun ja, dann halt schon. Er ist jetzt 26, erst 26, er hat schon fast alles erlebt. Pariert er Paris zum Gewinn der Champions League, wird er vielleicht Emir von Katar.